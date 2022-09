Tribunal acusa Musk de esconder mensagens de texto ‘importantes’ em processo contra o Twitter

WASHINGTON POST - Semanas antes de anunciar que queria comprar o Twitter, Elon Musk recebeu uma mensagem de Jack Dorsey, fundador da rede social e recém “aposentado” da empresa. Musk tinha tuitado naquele dia que ele queria que uma nova plataforma ocupasse o lugar do Twitter como a “praça pública” da internet.

“Sim, uma nova plataforma é necessária. Não pode ser uma companhia”, Dorsey escreveu. “Foi por isso que eu saí”.

“Ok”, respondeu Musk. “Como ela deveria ser?

A conversa, revelada pela Corte americana em documentos que se tornaram públicos nesta quinta-feira, 29, é parte de uma nova leva de comunicações do primeiro semestre do ano que ajudam a clarear as motivações do homem mais rico do mundo de comprar uma quantidade massiva de ações do Twitter e, depois, decidir tornar a empresa privada por US$ 44 bilhões.

Semanas depois de apresentar a proposta da aquisição, Musk entrou com um pedido de desistência do acordo – que levou as duas partes para o tribunal em Delaware. Eles devem se enfrentar no julgamento por uma semana a partir de 17 de outubro.

Nos bastidores desse período, o telefone de Musk foi inundado com os “pitacos” dos principais conselheiros, colegas, celebridades, personalidades da mídia, líderes do Vale do Silício e confidentes próximos, de acordo com os documentos. O podcaster Joe Rogan, o amigo e ex-membro do conselho da Tesla, Antonio Gracias, e até mesmo o governador da Flórida, Ron DeSantis (Rep.), se manifestaram, mostram as mensagens de texto de Musk. O mesmo aconteceu com a jornalista de televisão Gayle King, o magnata da mídia alemão Mathias Döpfner e o investidor de tecnologia de direita Joe Lonsdale.

As mensagens de texto de Musk — e, em alguns casos, a falta delas — se tornaram um assunto-chave no tribunal. Os advogados do Twitter alegam que ele conduziu praticamente todos os negócios relacionados ao acordo por meio de texto, mas argumentam que relativamente poucas mensagens foram entregues como evidência — e também identificaram trocas em que parece que as respostas de Musk podem ter sido excluídas ou retidas. A coleção de textos foi apresentada como evidência quando os advogados do Twitter buscaram sanções contra Musk por supostamente ocultar “mensagens importantes”.

Advogados dizem que Musk, às vezes, confiou na plataforma de mensagens criptografadas Signal, onde seus textos foram configurados para se autodestruir, o que significa que suas comunicações de momentos críticos do acordo são apagadas e irrecuperáveis.

E eles dizem que as mensagens que foram entregues anteriormente por Musk apresentam lacunas curiosas. Algumas mensagens, eles alegaram em um processo judicial, estão “perdidas para sempre” por causa da suposta dependência de Musk de mensagens que desaparecem.

Os advogados de Musk reconheceram no tribunal que sua busca por mensagens relacionadas ao acordo às vezes falhou, mas argumentam que não ocultaram evidências.

Nos documentos legais, os advogados disseram que não retiveram intencionalmente textos relevantes e citaram suas “noites sem dormir, trabalhando incansavelmente” para cumprir um cronograma acelerado como uma razão para possíveis lapsos no controle de qualidade.

Eles disseram que as mensagens necessárias foram entregues e argumentaram que Musk não destruiu as evidências. “Os réus produziram todas as mensagens de texto relevantes; eles não estão escondendo nada”, disse um advogado de Musk em uma carta recente ao tribunal. Especialistas jurídicos disseram que as mensagens do bilionário podem levar ao escrutínio do caso.

Tesla era a principal fonte financeira de Musk para a oferta pelo Twitter Foto: Reuters

“A coisa sobre textos e e-mails é que as pessoas tendem a ser realmente casuais e talvez digam coisas impulsivamente desleixadas e não cuidadosamente redigidas”, disse Ann M. Lipton, professora de direito da Universidade de Tulane que acompanha de perto a disputa.

Isso poderia representar um problema para Musk, disse ela, porque poderiam sugerir outras motivações além daquelas que ele havia expressado para desistir do acordo.

“É assim que as pessoas falam agora”, disse ela. “Exceto que quando as pessoas falam dessa maneira, elas tendem a esquecer que outra pessoa pode ver isso.”

Conteúdo

As mensagens de texto revelam um esforço conjunto entre os confidentes de Musk — mais criticamente Dorsey — para convencê-lo de que o Twitter precisava dele e que o discurso online se beneficiaria de seu envolvimento na empresa de mídia social. Musk é um usuário assíduo da plataforma, falando sobre tópicos de interesse às vezes várias vezes ao dia e usando a plataforma para anunciar notícias e informações de produtos para seus 107 milhões de seguidores. Nos textos, Dorsey diz a Musk que ele já havia tentado convencê-lo a ingressar no conselho, mas foi bloqueado e mais tarde se referiu ao conselho como “terrível”.

Muitos apoiaram a ideia de Musk de reinventar o Twitter em suas ambições de liberdade de expressão, a ideia que ele adotou quando perguntou se uma nova plataforma era necessária.

“Elon, eu gostaria de conversar com você por esses dias, acho que precisamos de outro Twitter”, escreveu Larry Ellison, o cofundador da Oracle e amigo de Musk, em 27 de março. Eventualmente, Ellison prometeu US$ 1 bilhão para a oferta de Musk de comprar o site.

As mensagens trocadas com Dorsey, por sua vez, mostraram que ele concordou com as críticas de que o Twitter sucumbiu à pressão para tomar certas decisões em torno da moderação de conteúdo. Dorsey queria promover um novo modelo que não sofresse com essas armadilhas e gostou da ajuda de Musk.

“Estarei fora do Twitter em meados de maio e depois completamente fora da companhia”, escreveu Dorsey. “Pretendo fazer este trabalho e corrigir nossos erros. O Twitter começou como um protocolo. Nunca deveria ter sido uma empresa. Esse foi o pecado original.”

“Gostaria de ajudar se puder”, escreveu Musk em 26 de março.

Agrawal também esteve na conversa

Em 9 de abril, Musk disparou um tuíte que chamou a atenção de seu novo CEO: “O Twitter está morrendo?” Musk escreveu.

Parag Agrawal, presidente da empresa do passarinho, não gostou. “Você é livre para tuitar ‘o Twitter está morrendo?’ ou qualquer outra coisa sobre o site — mas é minha responsabilidade dizer a você que isso não está me ajudando a melhorar o Twitter no contexto atual”, ele mandou uma mensagem para Musk. “Gostaria que a empresa chegasse a um ponto em que fossemos mais resilientes e não nos distraíssemos, mas não estamos lá agora.”

Musk respondeu: “O que você fez esta semana?”. “Não vou entrar para o conselho”, acrescentou. “Isso é uma perda de tempo.”

No mesmo dia, Musk expôs sua estratégia em outro texto para o CEO. “Farei uma oferta para tornar o Twitter privado”, escreveu ele.

Parag Agrawal esteve diante da negociação problemática apenas meses depois de se tornar presidente do Twitter Foto: Kevin Dietsch/Getty Images/AFP

O telefone de Musk explodiu com mensagens de texto a partir de 25 de abril, dia em que ele e o Twitter anunciaram seu acordo de US$ 54,20 por ação. As mensagens eram de conselheiros, investidores em potencial, amigos - qualquer um e todos que gostariam de entrar na conversa sobre o mundo da tecnologia.

O entusiasmo de Musk era evidente.

“Isso aí!!” Musk mandou uma mensagem para o potencial co-investidor e amigo Jason Calacanis. “Levará alguns meses para que o acordo seja concluído antes que eu esteja realmente no controle.”

Musk disse que tinha que agradecer a Dorsey por sua decisão surpresa de comprar o site.

“Eu basicamente estou seguindo [sic] seu conselho!” ele escreveu.

Dorsey expressou gratidão.

“Eu te conheço e aprecio você”, escreveu ele. “Este é o caminho certo e único. Vou continuar a fazer o que for preciso para que dê certo.”

Musk “curtiu” a mensagem.

Agora, ambas as partes estão em desacordo sobre até que ponto Musk entregou as mensagens necessárias na fase de descoberta da disputa. Anteriormente, os advogados do dono da Tesla entregaram apenas quatro textos durante um período crítico em maio, por exemplo, de acordo com os advogados do Twitter.

Três deles foram trocados com Sean “Diddy” Combs, o rapper e produtor musical anteriormente conhecido como Puff Daddy — que não tem envolvimento conhecido no acordo, de acordo com um processo judicial do Twitter alegando que os advogados de Musk retiveram textos que poderiam provar evidências valiosas.

Uma dessas mensagens foi revelada em um processo judicial do Twitter datado no início deste mês, depois que o Twitter a recuperou do Morgan Stanley, o banco de Musk.

“Não fará sentido comprar o Twitter se estamos entrando na 3ª Guerra Mundial”, escreveu Musk a um banqueiro do Morgan Stanley em 8 de maio, de acordo com uma mensagem de texto revelada em documentos judiciais este mês que estavam faltando daqueles entregues pela equipe de Musk. A guerra na Ucrânia estava escalando e Musk estava focado em um discurso que o presidente russo, Vladimir Putin, estava prestes a fazer, que poderia lançar luz sobre potenciais desafios econômicos futuros.

“Vamos desacelerar apenas por alguns dias”, disse Musk.

Musk e a Tesla — principal fonte de sua riqueza — estavam sob pressão econômica devido a um declínio nas ações de tecnologia e aos repetidos golpes que o acordo do Twitter havia sofrido na avaliação da fabricante de veículos elétricos.

Musk disse, em 13 de maio, que seu acordo para comprar o Twitter estava “temporariamente suspenso”, aguardando informações sobre o cálculo da empresa da porcentagem de spam e bots no site.

Em outros casos, as trocas de mensagens de Musk pareceram parar abruptamente, depois que ele mandou uma mensagem para um consultor-chave dizendo que era “melhor ser discreto durante a transação”, mostrou a carta pedindo sanções. Isso pode implicar que Musk mudou para outro método de comunicação, como o Signal.

Em sua carta, o advogado de Musk disse que o uso do Signal pelo magnata da tecnologia era isolado e que Musk não se lembrava de ter conversado sobre o acordo via Signal – além de um caso em abril levantado pelo Twitter.

“Assumindo que a resposta de Musk não foi telepática”, era esperado que essas mensagens estivessem nos documentos, escreveu a juíza Kathaleen McCormick, em uma decisão recente em referência a outra lacuna nas mensagens.

Musk pode atrair mais problemas ocultando mensagens relevantes, disseram especialistas jurídicos. “Isso pode ou não quebrar o caso, mas minha impressão da juíza, é que ela segue as regras. E isso pode incomodá-la”, disse Carl W. Tobias, professor de direito da Universidade de Richmond.

