Trump acena com acordo em que China aprove venda do TikTok em troca de alívio tarifário

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 3, que consideraria um acordo em que China aprovasse a venda do TikTok em troca de alívio tarifário.

PUBLICIDADE Um dia depois do anúncio de tarifaço global em que a China foi um dos parceiros comerciais dos EUA mais atingidos, Trump mencionou a rede social chinesa como um exemplo, ao dizer que está aberto a negociações tarifárias se outros países oferecerem “algo fenomenal” em troca. O presidente americano também afirmou que múltiplos investidores estão envolvidos nas negociação da rede. O TikTok tem até o próximo sábado, 5, para ser comprado por uma empresa não chinesa para continuar operando nos EUA.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ao chegar ao aeroporto de Miami, nesta quinta-feira, 3 Foto: Mandel Ngan/AFP

A ByteDance, empresa chinesa dona do app, precisa vender o aplicativo para respeitar uma ordem executiva dos EUA que diz respeito à segurança nacional. Caso isso não aconteça, o TikTok será proibido de operar nos EUA.

Além das empresas cotadas para uma possível negociação, o próprio presidente tem uma proposta para o TikTok. Segundo relatórios divulgados pelo The Information, Trump pretende anunciar, em breve, o TikTok America, que seria 50% detido por investidores americanos e com licenciamento do algoritmo da própria ByteDance.

Os investidores atuais da ByteDance teriam participação de cerca de um terço do “novo TikTok”, enquanto a empresa chinesa seguiria com o valor de 19%. Entretanto, não está claro se o republicano tem aprovação do governo chinês, nem da ByteDance, para oficializar a proposta.

Em entrevista, Trump disse no domingo, 30, que há um grande interesse na compra do aplicativo. “Eu gostaria de continuar vendo o TikTok vivo”, acrescentou. A ByteDance não comentou a movimentação.