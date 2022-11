Tumblr planeja adotar protocolo de rede social aberta, similar ao Mastodon

Publicidade

A plataforma Tumblr planeja adotar o ActivityPub, protocolo de rede social aberta e descentralizada que permite integração com outros aplicativos, afirmou na noite de segunda-feira o presidente executivo do Tumblr, Matt Mullenweg em um tuíte. Segundo ele, a interoperabilidade deve acontecer “o mais breve possível”.

Mullenweg explica que o Tumblr, plataforma que permite criar páginas pessoais para postar e republicar mídias, vem recebendo uma nova leva de usuários com a crise atual do Twitter. A migração ocorre devido a eventuais problemas de manutenção do microblog, que demitiu mais de 2,5 mil pessoas nas últimas semanas.

“Estamos lidando com as novas ondas de usuários atualmente para manter a escala (da plataforma), mas a interoperabilidade e o ActivityPub são para o mais breve possível”, declarou Mullenweg em resposta a um usuário no Twitter.

Come to @tumblr. We'll add activitypub for interconnect. Don't stress. — Matt Mullenweg (@photomatt) November 21, 2022

Ao adotar o ActivityPub, o Tumblr consegue permitir que usuários consigam acessar conteúdos e repostar materiais por outros aplicativos compatíveis. Atualmente, plataformas como Mastodon, Pixelfed e PeerTube adotam o serviço.

A interoperabilidade também deve permitir a rápida migração de plataformas, já que usuários poderão “transferir” contas que seguem para outras redes sociais. Atualmente, devido ao caráter privado de mídias como Facebook, Instagram, TikTok e Twitter, esse processo deve ser feito manualmente pelo usuário.

A proposta é similar ao que planeja a plataforma Bluesky, com expectativa de ser lançada em breve. Responsável por fundar o Twitter, Jack Dorsey, envolvido no projeto, promete que a rede deve adotar um protocolo aberto, com algoritmos transparentes — mas não se sabe se deve ser o serviço do ActivityPub, padrão recomendado pela World Wide Web Consortium (W3C), consórcio responsável por padronizar diversos protocolos da Internet.