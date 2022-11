Twitter começa a vender verificação, mas ‘selo azul’ ainda não está disponível

Publicidade

O selo de verificação no Twitter, a popular marquinha azul ao lado do nome na rede social, já pode ser adquirido por usuários de iOS, da Apple, nos EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Depois de anunciar que os usuários poderiam assinar um novo plano de assinatura por US$ 8 na última quinta-feira, 1º., o serviço já possui seus primeiros clientes na plataforma — que ainda não conquistaram a verificação. Ainda não há informações sobre preço ou disponibilidade do serviço no Brasil.

A atualização do plano foi feira neste sábado, 5, na loja de aplicativos do iPhone, no iOS, o que significa que a empresa terá de pagar uma taxa 30% para a Apple, como parte da política de transações financeiras feitas por meio da plataforma da empresa.

O popular selo azul pode ser obtido por meio de uma assinatura na plataforma — o Twitter Blue — e alguns usuários já afirmam ter feito a compra. Ainda assim, relatos na rede social dizem que não há opção para desativar ou ativar a verificação, assim como, para aqueles que não tinham a marca, ainda não é possível ver o selo azul no perfil.

“Acabei de me inscrever no Twitter Blue. Me pergunto por que a marca de seleção azul ainda não apareceu. Alguém sabe?”, pergunta um usuário na plataforma. Outro perfil responde: “Também me inscrevi e não apareceu. Talvez mude na segunda-feira”.

I signed up as well and it didn’t show up either. Maybe it’ll change on Monday. I paid for $4.99. What did you pay? — Mike Shortz (@Mshortz011759) November 5, 2022

Musk já tinha indicado uma possível mudança no serviço de assinatura da rede social, incluindo a marca de verificação — pedida por muitos usuários. Até então, o critério para o selo era a relevância da conta em relação ao conteúdo e a veracidade dos usuários na plataforma. A verificação também era distribuída apenas pela equipe do Twitter.

Com a assinatura, qualquer usuário que pagar a mensalidade de US$ 8 terá direito ao selo. Além disso, Musk afirmou que o plano conta com vantagens como prioridade na visualização de respostas, diminuição dos anúncios vistos na plataforma e a possibilidade de publicar vídeos mais longos.

Na loja de apps da Apple, a empresa adicionou a seguinte mensagem:

A partir de hoje, estamos adicionando ótimos novos recursos ao Twitter Blue e teremos mais a caminho em breve. Obtenha o Twitter Blue por US$ 7,99/mês se você se inscrever agora:

Marca de seleção azul: poder para as pessoas: sua conta receberá uma marca de seleção azul, assim como as celebridades, empresas e políticos que você já segue.

Em breve:

Metade dos anúncios e outros muito melhores: já que você está apoiando o Twitter na batalha contra os bots, vamos recompensá-lo com metade dos anúncios e torná-los duas vezes mais relevantes.

Publique vídeos mais longos: você finalmente poderá postar vídeos mais longos no Twitter.

Classificação de prioridade para conteúdo de qualidade: seu conteúdo terá classificação de prioridade nas respostas, menções e pesquisas. Isso ajuda a diminuir a visibilidade de golpes, spam e bots.

Disponibilidade: o Twitter Blue com verificação está atualmente disponível para iOS nos EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido.

No Twitter, Musk afirmou que os preços serão reajustados para cada país. Nos EUA, o valor da assinatura foi de US$ 5 para US$ 8. Apesar de não estar disponível no Brasil, o Twitter Blue tinha preço previsto para R$ 25,90. Ainda não se sabe se o preço vai sofrer reajuste por aqui.