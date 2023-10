X, ex-Twitter, diminui o alcance de links publicados na rede social, afirma Musk

Links de sites e portais publicados no X, ex-Twitter, tem um alcance menor sob a gestão de Elon Musk. Nesta terça-feira, 3, o dono da rede social, afirmou que para promover o algoritmo da plataforma, o Twitter reduz o alcance de conteúdos com algum tipo de redirecionamento, para dar prioridade aos que já estão publicados em formato de texto no site.

De acordo com o bilionário, a preferência de visualização sempre será dos conteúdos que não possuem nenhum tipo de link que levem para fora da plataforma. A informação foi divulgada por Musk em um comentário na própria rede social.

Na publicação, Musk comentou sobre a queda de audiência vinda diretamente de links publicados no Twitter e em redes sociais da Meta, como Instagram e Facebook. A medida tende a prejudicar sites de notícias, produtores de conteúdo de outras redes sociais e a divulgação de serviços que não estão na plataforma.

“Interessante. Nosso algoritmo tenta otimizar o tempo gasto no X, portanto, os links não recebem tanta atenção, porque há menos tempo gasto se as pessoas clicarem fora. O melhor a fazer é publicar conteúdo longo nessa plataforma”, afirmou Musk.

Em janeiro deste ano, a rede social passou a aceitar publicações de até 4 mil caracteres em contas do Twitter Blue, serviço de assinatura da rede social. O plano custa cerca de R$ 60 ao mês. Na versão gratuita, os usuários podem publicar até 280 caracteres por vez.

O bilionário já “testou” algo semelhante logo que assumiu a rede social, no final de 2022. Na ocasião, o corte de links ficou restrito a sites concorrentes ao Twitter, como Bluesky, de Jack Dorsey, fundador do Twitter, e Mastodon, que estavam absorvendo o público vindo da rede de Musk.