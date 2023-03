Twitter: Elon Musk deu calote na Amazon para uso de serviços em nuvem

Depois de ser processado por atrasar o aluguel dos escritórios e ser alvo de rumores sobre falta de pagamentos para fornecedores, o Twitter pode estar também em dívida com um de seus parceiros de infraestrutura de internet. Segundo o site The Information, a rede social comandada por Elon Musk se recusou, durante meses, a pagar as contas referentes ao serviço em nuvem da Amazon (conhecido por AWS).

A reportagem afirma que a dívida é de cerca de US$ 70 milhões, o que teria levado a Amazon a ameaçar a suspender os pagamentos referentes a anúncios publicitários que exibiu na rede social no primeiro trimestre deste ano. Referente ao setor de varejo da gigante, os pagamentos seriam de cerca de US$ 1 milhão - cifra que pode aumentar quando consideradas as propagandas do setor de produções audiovisuais da companhia, o Amazon Studios.

O The Information afirma ainda que a pressão deu resultados e o Twitter realizou um pagamento de US$ 10 milhões nas últimas semanas. A ideia de Musk é renegociar o contrato com a empresa fundada por Jeff Bezos, algo que a gigante refuta.

Em 2020, as partes firmaram um contrato de cinco anos e meio para uso de serviços em nuvem no valor de US$ 510 milhões. Na época, a rede social planejava transferir suas principais funções de servidores para o AWS, o que não ocorreu. Atualmente, o AWS hospeda o Twitter Spaces e outros serviços não essenciais do microblog.

Twitter atrasou pagamentos referentes a serviços em nuvem da Amazon

Além da Amazon, o Twitter também é cliente do Google em serviços de nuvem, além de receber pelos anúncios do gigante das buscas exibidos nas redes sociais. Segundo o The Information, não há atrasos entre Twitter e Google.

Situação difícil

Apesar dos cortes de custos agressivos promovidos por Musk, a situação financeira do Twitter permanece difícil. Segundo o Wall Street Journal, a companhia apresentou para investidores em dezembro queda de 40% em relação a dezembro de 2021 na receita e no lucro com anúncios publicitários, principal fonte de renda da companhia.

A queda estaria relacionada a uma debandada de anunciantes, preocupados com os rumos do Twitter após a aquisição pelo bilionário. Musk, porém, afirma que o Twitter atingirá equilíbrio de caixa (ou breakeven) em 2023.