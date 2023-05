Twitter faz sua primeira aquisição sob comando de Elon Musk, diz site

O Twitter teria feito sua primeira aquisição sob comando de Elon Musk, comprando a startup Laskie, de contratação profissionais de tecnologia, de acordo com informações do site de notícias Axios. O valor e nem o propósito da compra foi confirmado.

Já não é mais possível acessar o site da startup, que apenas mostra a mensagem: “a plataforma Laskie não está mais disponível” assim que o usuário entra no link. A plataforma estaria indisponível desde a última segunda-feira, 15, quando estima-se que o acordo foi oficializado.

Uma fonte familiarizada com o assunto informou à Axios que o preço da compra está na casa das “dezenas de milhões”. Tanto o Twitter quanto a Laskie não confirmaram as informações ao site de notícias.

Por trás da aquisição

Elon Musk se tornou oficialmente CEO do Twitter em outubro de 2022, ao comprar a plataforma por US$ 44 bilhões. A negociação levou meses, por conta do receio do empresário em investir a alta quantia para comprar empresa.

Desde a aquisição da rede social, Musk vem realizando mudanças na rede social, como a implementação da assinatura paga Twitter Blue para obter os selos de verificação. Além disso, o CEO chegou a fazer uma enquete em seu perfil, perguntando aos seus 122 milhões de seguidores se ele deveria deixar o cargo e a maioria votou para que Musk renunciasse.

Após a enquete, Elon Musk anunciou que contrataria um novo CEO em breve, e, na última sexta-feira, 12, anunciou o nome de Linda Yaccarino para ser a sucessora de seu cargo a partir de junho.

A compra da Laskie pelo Twitter pode ser o primeiro passo da empresa para alcançar o objetivo inicial de Musk de tornar a rede social Twitter em um “superaplicativo” capaz de realizar diversas funções, incluindo pagamentos.

A Laskie foi fundada em 2021 nos EUA, e é uma pequena empresa de empregos que tem entre 11 e 50 funcionários, de acordo com o seu cadastro na plataforma LinkedIn. A companhia chegou a arrecadas cerca de US$ 6 milhões em investimentos, segundo o PitchBook.