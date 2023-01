Twitter retoma propaganda política para aumentar receita com anúncios

O Twitter anunciou na última terça-feira, 3, que está retomando a propaganda política na plataforma, após banir esse tipo de anúncio em 2019 pela proliferação de conteúdo mentiroso na rede social. A medida tem vigor somente nos Estados Unidos por enquanto.

A empresa não dá mais detalhes sobre a medida, mas afirma que irá relaxar os requisitos para anúncios de teor político e conteúdos “baseados em causa”, que podem contemplar campanhas eleitorais ou promoção de mudanças climáticas, por exemplo.

Além disso, o Twitter afirma que a política de propagandas da rede social irá se basear em outros veículos de mídia, como televisões e jornais.

“Como com todas as mudanças de políticas, primeiro iremos ter certeza de que a nossa estratégia de revisão e de aprovação de conteúdo protejam as pessoas no Twitter”, tuitou a empresa pela conta Twitter Safety, dedicada a anúncios de segurança na plataforma. “Acreditamos que a publicidade baseada em causas pode facilitar as conversas públicas sobre tópicos importantes”.

Dependência de anúncios

O movimento acontece após diversas marcas, como Volkswagen, decidirem interromper a circulação de anúncios na rede social, depois que Elon Musk comprou o Twitter por US$ 44 bilhões e promoveu uma série de ajustes na companhia, entre eles a demissão de milhares de funcionários.

Segundo analistas, o movimento de boicote de marcas ao Twitter pode prejudicar a receita da companhia, ainda dependente do faturamento advindo de publicidade. Atualmente, Musk busca novas formas de diversificar o caixa da companhia, como incentivando a assinatura pelo Twitter Blue.