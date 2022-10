Twitter suspende ingressos pagos nas salas de bate-papo Espaços

Publicidade

O Twitter suspendeu as entradas pagas em seu recurso de chats de áudio ao vivo no aplicativo, o chamado Twitter Espaços, concorrente da rede social Clubhouse. Essa suspensão aconteceu no mês passado, antes de ser oficializada na última quinta-feira, 27, a compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk.

Um porta-voz do Twitter declarou, em nota ao site especializado The Information, que se trata de uma “pausa” na função: “Pausamos o teste do Espaços com ingressos pagos indefinidamente para que possamos nos concentrar em continuar melhorando e trazer novos recursos para a experiência principal do Espaços”.

Nos últimos anos, o Twitter vem lançando várias novidades e recursos dentro de sua plataforma para melhor monetizar os usuários. Um exemplo foi a ferramenta Super Follow, que possibilita que criadores de conteúdo no Twitter cobrem de seus seguidores por tuítes especiais.

Apesar da versão paga do Espaços, o Twitter disse que quer trazer novos recursos para a ferramenta. A rede social testa atualmente a ferramenta Comunidades, que conecta usuários com interesses similares.

Após a aquisição de Musk, a aposta do novo dono é turbinar a receita da empresa — mas detalhes dos planos do bilionário não foram dados. Ainda assim, a aposta é diminuir a moderação de conteúdo, eliminar robôs e demitir funcionários.