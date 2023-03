Twitter teve instabilidade que deixou fotos e links inacessíveis

O Twitter apresentou instabilidade na tarde desta segunda-feira, 6. Usuários se queixam de fotos, vídeos e links que não podem ser visualizados no aplicativo.

De acordo com informações do site Downdetector, de verificação de falhas na internet, registrou um pico de reclamações por parte dos usuários às 13h47, no horário de Brasília.

Na página de suporte da rede social, a empresa se posicionou: “Algumas partes do Twitter podem não estar funcionando como esperado no momento. Fizemos uma mudança interna que teve algumas consequências inesperadas”. O problema, porém, parece ter sido solucionado para a maioria dos usuários.

Essa foi a segunda vez no mês que o Twitter registrou instabilidade. Na última quarta-feira, 1º, as pessoas relataram problemas para atualizar o feed na rede social.

Com a falha no app, os usuários permaneceram comentando sobre a situação na própria plataforma, gerando piadas e memes.

Twitter caiu de vez pra mim — Ryan122729 (@Ryan122729) March 6, 2023

o twitter caiu ou é só a internet ruim? — lala ✩ (@skzlybok) March 6, 2023

