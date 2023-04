Twitter troca logo de passarinho por cachorro enquanto Musk enfrenta processo de US$ 258 bi

O Twitter, comandado por Elon Musk, alterou o seu logo do passarinho azul para o símbolo do Dogecoin, uma criptomoeda criada a partir de um meme que tem como “rosto” um cachorro da raça Shiba - na década passada, o Dogedog fazia bastante sucesso na internet.

Quem acessava a versão web do Twitter na tarde desta segunda percebia que todos os lugares ocupados pelo tradicional pássaro azul foram substituídos pelo Dogedog, incluindo páginas que indicam o carregamento de conteúdo. Depois de algumas horas, bilionário fez piada com a mudança.





O Twitter exibindo o dogedog no lugar do passarinho não faz sentido algum pic.twitter.com/O7GY5owngZ — Bruno Romani (@br_romani) April 3, 2023

A troca, porém, parece ir além das piadas promovidas pelo bilionário em sua rede social. Musk está lutando contra um processo de extorsão de US$ 258 bilhões movido por investidores do Dogecoin. As acusações alegam que Musk teria sido o mentor de um esquema de pirâmide para apoiar a moeda e fazer seu preço crescer e depois deixar o valor despencar. As informações são da agência de notícias Reuters.

Dois dias antes da mudança de passarinho para cachorro, Musk pediu para que um juiz dos EUA rejeitasse a ação movida pelos investidores da empresa. Os advogados de Musk alegaram durante o processo no Tribunal Federal de Manhattan que a acusação dos investidores é uma “fantasia obra de ficção”.

Os investidores, por sua vez, afirmam que Musk teria aumentado o preço da Dogecoin em mais de 36 mil % em dois anos para depois deixá-lo cair. De acordo com as acusações, isso teria gerado bilhões de dólares de lucro às custas dos investidores da criptomoeda. Com esse processo, as ações da Dogecoin dispararam.

Os advogados de Musk argumentaram que os tuítes publicados pelo bilionário sobre a Dogecoin eram inofensivos e que os investidores não haviam deixado claro como Musk pretendia fraudar alguém ou quais riscos ele teria ocultado. Os advogados ainda afirmaram que não há nada de ilegal em apoiar uma criptomoeda legítima, e que as declarações de Musk eram vagas demais para apoiar uma reivindicação de fraude. Assim, eles pediram para que o processo fosse rejeitado pelo tribunal.

Os investidores, por outro lado, estão confiantes em relação ao caso. Evan Spencer, advogado dos investidores, disse em um e-mail: “Estamos mais confiantes do que nunca de que nosso caso será bem-sucedido”. O processo ainda está sendo analisado pelo Tribunal Distrital dos EUA.

Este não é o primeiro processo judicial movido contra Musk devido a sua atividade no Twitter. No dia 3 de fevereiro deste ano, o bilionário foi a julgamento e posteriormente considerado inocente por tuitar em agosto de 2018 que havia conseguido financiamento para tornar a sua montadora Tesla privada.