Uber atualiza aplicativo com novo visual e recursos; veja novidades

O Uber está iniciando nesta quarta-feira, 22, o que deve ser uma série de repaginações no aplicativo da companhia de transporte. As novidades incluem mudanças no visual e recursos novos para usuários de iPhone.

A principal novidade é a personalização do aplicativo aos hábitos do usuário. Ao chamar um carro, os destinos mais comuns ou salvos anteriormente aparecerão como sugestões no visor do aplicativo. Recomendações também vão ser dadas, de modo que o passageiro consiga economizar tempo e dinheiro com a inteligência artificial do Uber.

Além disso, o Uber leva duas novidades a usuários de iPhone. Na tela bloqueada, será possível ver o status da viagem diretamente do display, sem ter que desbloquear o dispositivo — batizado de “Atividades ao Vivo”, recurso foi lançado pela Apple em setembro do ano passado como novidade do iOS 16.

Já para usuários com iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max, a Ilha Dinâmica (recorte superior na tela do aparelho que abriga o Face ID e câmera de selfie) vai ser interativa com o app do Uber. Na prática, o progresso da viagem será apresentado nessa ilha, sem que o usuário precise abrir o aplicativo.

Segundo a empresa, novas mudanças devem ser implementadas ao longo deste ano. “Novas atualizações devem ser anunciadas adaptadas às necessidades dos usuários para tornar mais fácil ir a qualquer lugar e pedir qualquer coisa com a Uber”, diz a companhia em comunicado.

Para ter acesso a essas novidades, é preciso ter o aplicativo atualizado, assim como o sistema operacional do smartphone.