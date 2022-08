Uber encerra programa de recompensas gratuito e quer focar em assinaturas

O Uber Rewards, programa de recompensas gratuito do Uber, será encerrado em novembro deste ano, afirmou a empresa em email aos usuários. O programa dava pontos por cada viagem no app e podia ser trocado por descontos em produtos ou serviços. No Brasil, já é possível ver um aviso no topo da aba de recompensas da plataforma.

De acordo com a empresa, os pontos ainda serão acumulados até o fim de agosto e a troca por descontos – que pode ser em viagens ou em apps parceiros, como o booking.com — vale até dia 31 de outubro.

Programa de recompensas do Uber oferecia descontos em viagens no app sem precisar de assinatura paga Foto: REUTERS/REUTERS

Continua após a publicidade

“Foi uma viagem 5 estrelas, mas que está chegando ao fim: o programa Uber Rewards será encerrado em breve”, afirmou o Uber no comunicado aos usuários.

O fim do Uber Rewards deve dar lugar para o foco em outro programa de “descontos” da empresa: o Uber One. A assinatura ainda não foi mencionada para o Brasil, mas já aparece como uma opção para usuários de outros países. Procurado pela reportagem, o Uber afirmou que ainda não tem previsão de chegada do serviço por aqui — mas que o pacote não é o mesmo do Uber Pass, assinatura de descontos dentro da plataforma.

“Uber One é um programa de assinatura novo que contempla benefícios que vão além da plataforma da Uber. O Uber Pass é um programa de assinatura com benefícios apenas na plataforma (descontos em viagens e pedidos)”, afirmou a empresa em nota ao Estadão.

Esse não é o primeiro serviço do Uber que deixa de existir no País. Em março deste ano, a empresa anunciou o fim do Uber Eats por aqui. O aplicativo de delivery de restaurantes ficou, apenas, com a função de supermercado, por meio da Cornershop, e de entregas corporativas.