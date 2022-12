Uber Trenó: empresa lança passeio de rena na terra do Papai Noel

O Uber anunciou nesta terça-feira, 6, o lançamento do Uber Trenó, modalidade de transporte guiada por renas e comandada por um Papai Noel. A novidade, no entanto, é restrita aos usuários de Lapônia, na Finlânda, terra do Bom Velhinho.

A empresa afirma que os finlandeses poderão curtir um passeio de duas horas pelas florestas cobertas de neve da região, partindo do Appukka Resort, em Rovaniemi. O tour é gratuito e pode ser agendado pelo aplicativo do Uber — a empresa avisa, no entanto, que as reservas são limitadas.

“No Uber, estamos sempre procurando maneiras de trazer um pouco de magia para cada viagem e, com o simples toque de um botão, o usuário pode viver uma experiência única, como o passeio por um dos lugares mais bonitos do mundo. Estamos muito satisfeitos em dar vida aos sonhos de Natal com o lançamento do Uber Trenó na Lapônia”, comenta em nota Anabel Diaz, gerente geral de mobilidade do Uber na Europa.

A novidade ficará disponível no aplicativo entre 12 e 18 de dezembro.