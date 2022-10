Uber vai mostrar anúncios a partir da localização do passageiro durante a viagem

Quem anda de Uber vai ter de se acostumar a ver anúncios na tela. O aplicativo vai passar a exibir publicidade com base em onde o passageiro está localizado e para onde está indo, anunciou a empresa na quarta-feira passada, 19.

As propagandas vão aparecer durante todas as etapa da viagem, desde o momento em que o usuário chama a corrida até a chegada ao destino. Pelo menos 40 companhias já fecharam contrato com o Uber para divulgar seus produtos, entre elas a Heineken, a NBCUniversal e United Artists Releasing.

As publicidades serão de uma marca por vez. Testes preliminares da Uber apontaram que o tempo de exposição dos usuários do app a publicidades foi de aproximadamente 2 minutos por viagem. A novidade também vai chegar ao Uber Eats, que vai mostrar anúncios em sua tela de início.

O Uber Journey Ads é produto do recém-anunciado setor de publicidade da Uber. A empresa tem uma carteira de 122 milhões de usuários ativos para oferecer às empresas de marketing.

“Temos uma audiência global de consumidores valiosos e orientados ao consumo que, como parte do nosso negócio principal, nos diz pra onde quer ir e o que quer fazer”, falou o gerente geral do novo setor, Mark Grether, em comunicado aos investidores.

“Com 1,87 bilhões de viagens no trimestre passado, isso significa que podemos conectar anunciantes a consumidores em uma média de cinco vezes por mês entre viagens e delivery”, concluiu.