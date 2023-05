Uber vai permitir que adolescentes a partir de 13 anos viajem sozinhos

A partir do dia 22 de maio, a empresa de corridas por aplicativo Uber vai permitir que adolescentes entre 13 e 17 anos embarquem em corridas sem a presença de um adulto. O novo serviço será lançado no Canadá e nos EUA, exigindo o uso de uma conta familiar especial pelos passageiros menores de idade para que os pais ou responsáveis possam rastrear suas viagens. O serviço vem sendo testado nos últimos três meses nos EUA. As informações são do Washington Post.

Nem todos os motoristas da plataforma serão autorizados a realizar corridas com menores de idade, apenas os que tiverem altas avaliações, centenas de viagens realizadas (o número exato não foi divulgado), além de não terem antecedentes de problemas na empresa. O Uber não irá realizar treinamento e nem vai verificar outras informações dos motoristas, no entanto, vai manter uma rotina de verificação para analisar as categorias citadas regularmente.

O motivo para a introdução desse recurso seria o fato de que há crianças e adolescentes burlando a política do Uber, que só permite passageiros maiores de 18 anos. “Há casos em que os adolescentes estão entrando nos carros. Essa situação não é boa para o motorista, para o adolescente ou para os pais por causa da falta de visibilidade”, explicou Sachin Kansal, vice-presidente de gerenciamento de produtos do Uber.

A nova ferramenta irá automaticamente tornar obrigatórios uma série de recursos de segurança existentes para os passageiros menores de idade. Antes da corrida ser iniciada, eles terão de fornecer aos motoristas um código numérico e o app vai mostrar opções de emergência caso alguma atividade suspeita for detectada. Os smartphones vão realizar gravações de áudio durante o trajeto e os pais terão acesso para rastrear a corrida e até ligar diretamente para o motorista.

Em 2017, o Uber tentou um recurso semelhante para adolescentes nos EUA, mas foi encerrado devido à falta de transparência para os motoristas e recursos de segurança para os passageiros. Outras empresas, como a HopSkipDrive, tentaram preencher essa lacuna oferecendo serviços de transporte para crianças menores, com extensas verificações de antecedentes e treinamento.