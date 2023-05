UE aprova acordo de US$ 69 bilhões entre Microsoft e Activision

A oferta de US$ 69 bilhões da Microsoft para adquirir a Activision-Blizzard, de videogames, finalmente recebeu a aprovação dos reguladores da União Europeia (UE), nesta segunda-feira, 15. O acordo só foi oficializado após a Microsoft concordar com as condições dos reguladores.

A oposição ao acordo centrou-se principalmente nos jogos em nuvem, tecnologia que permite o streaming de jogos em diferentes dispositivos. Reguladores americanos e britânicos afirmam que a aquisição prejudicaria o setor de games em nuvem, que ainda está em desenvolvimento.

No entanto, a Comissão Europeia aprovou o acordo depois que a Microsoft concordou em permitir que os jogadores acessem os jogos da Activision em serviços concorrentes de jogos em nuvem. Essa condição seria global e beneficiaria os consumidores, aumentando a disponibilidade dos títulos da Activision em serviços de jogos em nuvem.

Embora a aprovação da UE seja uma exceção, já que os reguladores europeus parecem ser mais flexíveis do que os dos EUA, ainda há desafios legais a serem enfrentados. A Microsoft e a Activision agora enfrentam um processo legal nos EUA e no Reino Unido, onde precisarão demonstrar que o acordo não prejudicará a concorrência.

Em janeiro, a Microsoft anunciou a compra da Activision por US$ 68,7 bilhões, porém, em abril, os reguladores barraram a negociação, que já estava por US$ 69 bilhões, buscando que o acordo trouxesse segurança para outras empresas concorrentes.









