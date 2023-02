Usuários do Instagram relatam instabilidade no aplicativo

A função Stories, do Instagram, apresentou instabilidade nesta quarta-feira, 8. Usuários relatam dificuldades para fazer publicações com o recurso, que permite que vídeos e fotos se autodeletem após 24 horas no ar.

De acordo com informações do site Downdetector, o aplicativo registrou um pico de instabilidade por volta das 17h20 pelo horário de Brasília. O problema persistiu até às 18 horas, segundo o site.

Logo após o incidente, usuários foram ao Twitter comentar o caso. A falha gerou piadas e memes na plataforma.

So meu Instagram tá bugado os storys? — ᶠᵃˡᵗᵒᵘ ᵗⁱⁿᵗᵃ ⁿᵃ ⁱᵐᵖʳᵉˢˢᵒʳᵃ (@A_frodite_) February 8, 2023

o instagram caiu

eu automaticamente: pic.twitter.com/lZhcfgaMiH — ʟᴜᴄᴀsˢᶠᶜ (@luscadias) February 8, 2023

O Instagram é um aplicativo da Meta, empresa também dona do Facebook e do WhatsApp. Em outubro de 2022, a rede social registrou 2 bilhões de usuários mensais.

O Estadão entrou em contato com o Instagram, mas, até a publicação desta matéria, não obteve resposta.