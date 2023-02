Usuários do Twitter agora são ‘obrigados’ a ver publicações de Musk

Sim, você realmente está vendo mais publicações de Elon Musk no Twitter. Mesmo depois de todo alvoroço que causou após concluir a compra da plataforma, o bilionário ainda não está satisfeito com o engajamento que sua própria conta está gerando na rede do passarinho — e quer que seus engenheiros se encarreguem de resolver a questão. De acordo com o site americano Plataformer, o bilionário ordenou que programadores do Twitter criassem um impulsionamento na rede para que seus tuítes fossem vistos por mais de 90% dos usuários.

Depois do Super Bowl, partida que marca o final da temporada de futebol americano nos EUA, Musk se irritou por ter menos engajamento que um tuíte feito pelo presidente Joe Biden — na mensagem, ele afirmou estar torcendo para o time da esposa, Jill Biden, o Philadelphia Eagles.

As your president, I’m not picking favorites.



But as Jill Biden’s husband, fly Eagles, fly. https://t.co/YtgaEC83Qj — President Biden (@POTUS) February 13, 2023

De acordo com fontes e documentos vistos pelo site americano, um primo de Musk convocou engenheiros com urgência, para resolver um possível problema de engajamento na plataforma logo após o jogo. O próprio bilionário se reuniu com a equipe, tornando a busca por sua “pouca popularidade” a tarefa número um da empresa.

Ainda, segundo o Plataformer, a solução foi colocar a conta de Musk na mais alta pontuação interna do site, para que o algoritmo possa priorizar suas publicações acima de qualquer outra pessoa na rede. A ferramenta, chamada internamente de “multiplicador de usuário avançado”, garante que os tuítes de Musk, agora, sejam visualizados por mais de 90% dos usuários.

Em uma postagem, Musk confirmou a intervenção na plataforma e explicou que 95% de suas mensagens não estavam sendo entregues.

Please stay tuned while we make adjustments to the uh .… “algorithm” — Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2023

A crise de “popularidade” de Musk é algo que tem feito vítimas nos últimos dias. Na última semana, o Plataformer também reportou que o empresário demitiu dois engenheiros do Twitter após ser informado que o interesse em suas publicações havia diminuído.