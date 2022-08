Vazamentos do Twitter podem ajudar Musk na disputa com a empresa

WASHINGTON POST - Elon Musk alegou que o Twitter está propositalmente abaixando o número de contas que são spam ou bot na plataforma. Uma nova denúncia, feita por um ex-executivo do Twitter demitido recentemente, pode acionar munição para esse argumento, mesmo que a queixa apresente poucas evidências para sustentar uma ação mais assertiva.

O ex-chefe de segurança do Twitter, Peiter Zatko, acusou a empresa de “mentir sobre bots para Elon Musk” em uma queixa registrada em julho, que inclui órgãos como a SEC. Uma cópia do arquivo foi obtida pelo Washington Post.

Zatko alega que o Twitter não é incentivado a contabilizar o número real de bots e contas de spam no serviço, que conta com 238 milhões de usuários diários. Pioneiro na comunidade de cibersegurança, o executivo é conhecido na indústria por seu histórico de expor falhas de software – sob o nome “Mudge”. Sua passagem pelo Twitter, no entanto, foi controversa, resultando em repetidos confrontos com colegas executivos e, finalmente, em sua demissão.

Ele também apresenta outro argumento que poderia dar a Musk um potencial impulso em sua luta para provar que a empresa quebrou o contrato de US$ 44 bilhões: que o Twitter enganou os reguladores em relação às suas defesas contra hackers.

É importante ressaltar, no entanto, que Zatko fornece evidências documentais limitadas em sua reclamação sobre spam e bots. Portanto, o impacto potencial dessas alegações é difícil de avaliar inicialmente. Os advogados de Musk agendaram um depoimento com Zatko antes da publicação da denúncia pelo Washington Post, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, que falou sob condição de anonimato para discutir um assunto legal em andamento.

Musk tem julgamento contra o Twitter marcado para outubro; bilionário alega que a rede social quebrou o contrato de compra Foto: JIM WATSON/AFP

Continua após a publicidade

O Twitter tem repetidamente contestado o argumento de que não contabiliza ou trabalha intensamente para combater bots e contas spam. Em maio, o presidente da empresa, Parag Agrawal, disse que a empresa remove meio milhão de contas de spam e bot todos os dias, um número que a empresa atualizou em julho para 1 milhão por dia.

“O Twitter apoia totalmente nossas declarações sobre a porcentagem de contas de spam em nossa plataforma e o trabalho que fazemos para combater o spam na plataforma, em geral”, disse a porta-voz do Twitter Rebecca Hahn, em resposta às alegações de Zatko.

Mas quaisquer novas alegações de que o Twitter enganou acionistas e reguladores podem reforçar o caso de Musk na Corte de Delaware, em outubro, de acordo com alguns especialistas jurídicos que conversaram com o Washington Post antes da denúncia se tornar pública. Os argumentos a favor de Musk dependeriam da gravidade das revelações, bem como dos dados que apoiam quaisquer novas alegações – e até que ponto o bilionário confiou em tais alegações para consumar o acordo.

Os executivos do Twitter têm pouco ou nenhum incentivo pessoal para ‘detectar’ ou medir com precisão a prevalência de bots de spam” Peiter Zetko, ex-chefe de segurança do Twitter

“Já emitimos uma intimação para o Sr. Zatko, e achamos sua saída e a de outros funcionários-chave (da empresa) curiosos à luz do que temos encontrado”, disse Alex Spiro, sócio da Quinn Emanuel que está representando Musk no processo contra o Twitter. Musk não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O presidente da Tesla e da SpaceX tem tentado sair de seu acordo para comprar o site de mídia social. Segundo ele, a estimativa de longa data do Twitter de que contas de bots e spam representam menos de 5% de seus usuários “monetizáveis diariamente” é falsa. Musk rescindiu seu acordo de compra do Twitter afirmando que sua contagem incorreta de bots apresentaria um “efeito material adverso”, uma mudança fundamental para o negócio que, por exemplo, reduz drasticamente seu valor. Desde então, ele processou a empresa por supostamente enganar sua equipe, acusando o Twitter de fraude e quebra de contrato.

“Os executivos do Twitter têm pouco ou nenhum incentivo pessoal para ‘detectar’ ou medir com precisão a prevalência de bots de spam”, alega a queixa, acrescentando que “a ignorância deliberada era a norma” entre sua equipe executiva. /TRADUÇÃO POR BRUNA ARIMATHEA

Continua após a publicidade