Venda do TikTok pode criar um novo barão das redes sociais; saiba quem é

Durante décadas, Larry Ellison se deleitou em ser o executivo do Vale do Silício que realmente sabia como se divertir. Ele gastou cerca de US$ 200 milhões na construção de uma vila imperial de inspiração japonesa perto de Palo Alto, na Califórnia, comprou a sexta maior ilha do Havaí e namorou, casou e se divorciou com um zelo sem fim.

Poucos prestavam muita atenção ao que exatamente sua empresa de banco de dados, a Oracle, fazia. Às vezes, nem Ellison. Ele não compareceu à sua palestra principal na convenção anual da Oracle em São Francisco, em 2013, porque estava em seu iate tentando ganhar a America’s Cup, o que conseguiu. Uma biografia sobre ele foi intitulada “A diferença entre Deus e Larry Ellison: Deus não acha que ele é Larry Ellison”.

Larry Ellison, segundo da direita para a esquerda, com o presidente Trump em uma coletiva de imprensa em janeiro na Casa Branca para o projeto de infraestrutura de IA chamado Stargate. Foto: Haiyun Jiang/NYT

PUBLICIDADE Com uma fortuna de US$ 175 bilhões, não há muito mais para Ellison comprar que possa prejudicar seriamente sua carteira. Ele quebrou um recorde na Flórida, em 2022, quando comprou uma propriedade de 22 acres perto de Palm Beach - mas por US$ 173 milhões, o preço foi um décimo de 1% de sua riqueza. Ele investiu US$ 1 bilhão na aquisição do Twitter por Elon Musk no mesmo ano porque, disse ele na época, “seria muito divertido”. Agora, com 80 anos e casado pela quinta ou talvez sexta vez, Ellison está expandindo suas ambições para além de se divertir e se cercar de coisas bonitas. Seguindo o caminho traçado por seu amigo Musk, que tem pelo menos seis empresas que se alimentam umas das outras, Ellison também parece estar planejando aumentar seu império corporativo.

A Oracle continua surgindo como possível compradora do TikTok, o aplicativo de vídeo extremamente popular, que o Congresso decretou que precisa se desfazer de sua propriedade pela empresa chinesa de internet ByteDance ou ser banido nos Estados Unidos. Na quarta-feira, o presidente Trump planeja se reunir com as principais autoridades da Casa Branca para discutir uma nova estrutura de propriedade para o aplicativo. Até então, o prazo deveria vencer no sábado, 5. Entretanto, na última sexta-feira, 4, o presidente anunciou que estenderá o prazo da negociação em 75 dias.

A Oracle quase se tornou proprietária minoritária das operações da TikTok nos Estados Unidos em 2020, junto com o Walmart, quando as preocupações com a segurança dos dados do aplicativo aumentaram. Foi negociado um acordo em que a Oracle começou a armazenar os dados dos usuários dos EUA em sua nuvem. A Oracle também deteria 12,5% de uma nova empresa, a TikTok Global. A última parte, como muitos acordos da TikTok, nunca aconteceu.

Cinco anos depois, muita coisa mudou, a começar por isso: os magnatas da tecnologia foram liberados.

Musk, apoiado pelo presidente Trump, eliminou as fronteiras entre o público e o privado. Ele está explodindo agências governamentais e usando sua vasta riqueza para tentar influenciar as eleições. Ellison, que talvez seja mais próximo de Trump do que qualquer outro magnata além de Musk, parece querer nada menos do que colocar o país sob o domínio benevolente da inteligência artificial (IA), que, segundo ele, trará uma era de generosidade e harmonia.

Uma empresa, mesmo que seja tão bem-sucedida quanto a Oracle, talvez não o ajude a chegar perto desse objetivo. No entanto, várias podem ajudar.

Ellison está investindo a maior parte da oferta de US$ 8 bilhões feita por seu filho, David, para comprar a Paramount, proprietária do famoso estúdio de Hollywood, bem como da CBS, MTV e outras propriedades que geram notícias e conteúdo — negócio ainda precisa de aprovação regulatória. O TikTok, por sua vez, tem como objetivo a produção de conteúdo. Ele tem uma base de usuários ativos mensais de 1,5 bilhão, cerca de um décimo deles nos Estados Unidos.

E ainda há o fator curinga: a proximidade de Ellison com o presidente Trump. Em janeiro, Ellison foi destaque na Casa Branca para o anúncio de um projeto chamado Stargate, que construirá data centers para inteligência artificial. Perguntaram ao presidente Trump se Musk poderia comprar o TikTok, e ele respondeu que “gostaria que Larry o comprasse também”.

“Todas essas peças estão se juntando para formar algo que ainda não está muito claro, exceto por isso: a família Ellison estará no centro”, disse Richard Greenfield, analista de mídia da LightShed Partners.

A Casa Branca, a TikTok, Ellison e a Oracle se recusaram a comentar ou não responderam aos pedidos de comentários. De qualquer forma, Ellison está olhando para o futuro. “A única maneira que conheço de me sentir melhor é tornar o mundo melhor”, disse ele à Vanity Fair em 1997, acrescentando: “Não confunda isso com altruísmo. É egoísmo. Chame-o de egoísmo esclarecido”. Recentemente, Ellison tem tentado tornar o mundo melhor, promovendo uma sociedade de vigilância. Haveria câmeras em todos os lugares, com cada movimento analisado por IA. “Os cidadãos se comportarão da melhor maneira possível, porque estamos constantemente gravando e relatando tudo o que está acontecendo”, disse ele aos investidores da Oracle no último outono. “É irrepreensível.”

Também está na lista de tarefas de Ellison a combinação de milhares de bancos de dados em um enorme repositório eletrônico, que pode ser explorado por IA. Isso curará doenças e consertará todo o resto, disse ele a Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, em um simpósio sobre reinvenção do governo realizado em Dubai, em fevereiro.

E ainda havia suas esposas e namoradas. “Como um veterano de três casamentos, você acha que pode fazer melhor desta vez?” A Playboy lhe perguntou em 2002.

“Não há dúvida de que posso fazer melhor”, respondeu Ellison. “Posso fazer pior? Acho que não.”

Em 2003, ele se casou com Melanie Craft, uma romancista, que se tornou a esposa número 4. Steve Jobs foi o fotógrafo do casamento. Melanie escreveu “Man Trouble”, sobre um repórter que convence uma romancista a ajudá-lo a conseguir uma entrevista com um bilionário tímido.

A política de Ellison naquela época era a principal. Ele disse que a Constituição deveria ser emendada para que o presidente pudesse ter um terceiro mandato, mas o presidente era Bill Clinton e era apenas uma piada sobre um amigo de golfe. Ellison tornou-se mais conservador no século 21, desenvolvendo uma amizade com Benjamin Netanyahu, de Israel, e recuando contra o que ele considerava a abordagem anti-Israel de Barack Obama.

“Bill Clinton era um centrista. Tony Blair era um centrista. Marco Rubio é um centrista. Mitt Romney é um centrista. Essas são minhas políticas”, disse Ellison em 2018.

Agora sua política é a do presidente Trump, mas demorou um pouco para chegar lá. Na corrida presidencial de 2016, Ellison apoiou Rubio, senador republicano da Flórida e, na época, um crítico de Trump. Em 2020, Trump persuadiu Ellison a organizar um evento de arrecadação de fundos em seu campo de golfe no sul da Califórnia. Embora seu nome aparecesse no convite como o único anfitrião, Ellison não compareceu ao evento, dizendo às pessoas que estava doente.

Quatro anos depois, Trump não era, mais uma vez, a primeira opção de Ellison para presidente. Ellison viajou para a Carolina do Sul para o discurso de anúncio presidencial do senador Tim Scott, um republicano da Carolina do Sul, onde Scott chamou o bilionário de “um dos meus mentores”.

Depois que Scott se afastou e Trump precisou de dinheiro, Ellison se aproximou do novo candidato republicano, jantando com ele em Mar-a-Lago. Ajudou o fato de que ele às vezes mora nas proximidades, em sua casa recentemente comprada na Flórida.

Embora Ellison não faça parte do círculo íntimo de Trump e não tenha feito doações públicas para apoiar a campanha, ele compareceu a Mar-a-Lago para participar de uma reunião de transição.

Foi durante o primeiro mandato do presidente Trump que Ellison desenvolveu um interesse no TikTok, levando ao quase acordo entre o TikTok, a Oracle e o Walmart que foi aprovado por Trump.

Desta vez, não se espera que o Walmart esteja envolvido. Um amigo de Ellison, que não quis se identificar para falar com franqueza, disse que o magnata da tecnologia provavelmente foi influenciado pelo fato de Musk ser proprietário do Twitter. Uma coisa é ser rico, disse o amigo; Musk é relevante para os consumidores, com poder na cultura, na política e na mídia.

Safra Catz, o CEO da Oracle, e não Ellison, tem sido o negociador nas negociações do TikTok, de acordo com uma pessoa envolvida no processo. Mesmo supondo que a Oracle chegue a algum tipo de acordo com o TikTok, isso provavelmente não eliminará outros proprietários do aplicativo de vídeo, disseram pessoas próximas ao processo. E provavelmente não envolverá o algoritmo que tornou a empresa de rede social tão bem-sucedida.

A fé de Ellison na tecnologia é inabalável. Terry Garnett, chefe de marketing da Oracle, teve o mesmo destino de muitos executivos da empresa quando foi demitido por Ellison em 1994. Durante algum tempo, Garnett guardou rancor, mas desde então passou a apreciar seu ex-chefe.

“No final das contas, ele adora tecnologia”, disse Garnett. “É simples assim.”

Então, e se a Oracle não for uma empresa de consumo e se sua tentativa mais importante de tentar se tornar - uma linha de desktops baratos no final dos anos 90 que desafiava o domínio de software da Microsoft - fracassou?

“Pense no TikTok como dados de vídeo - dados não estruturados que se encaixam em outra fatia da matriz da Oracle”, disse Garnett, agora um investidor privado. “Quem tiver os dados tem o poder.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.