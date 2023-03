Selo de verificação de Instagram e Facebook ganha preço no Brasil; saiba quanto vai custar

O plano de assinatura para ter o selo de verificação no Instagram e no Facebook pode desembarcar em breve no Brasil — e vai custar entre R$ 70 e R$ 80 mensais para manter a “marquinha azul” ao lado do nome nas redes sociais. Mesmo sem confirmação de datas, os preços do Meta Verified, como foi batizado o serviço, apareceram nesta semana em uma mensagem da própria empresa para que usuários se juntassem a uma lista de espera pela ferramenta.

Altamente inspirada pelo Twitter, que passou a comercializar o selo por meio da assinatura do Twitter Blue, a Meta já lançou o plano em países como EUA, Nova Zelândia e Austrália. Para assinar o serviço, é preciso ter a partir de 18 anos e apresentar uma identificação com foto, como RG. Contas que já tinham o selo azul não vão passar por mudanças.

A empresa ainda não se pronunciou oficialmente sobre quando o serviço chega ao Brasil, mas disponibilizou uma lista de espera para os interessados em adquirir a marquinha azul de verificação. No Instagram, a assinatura vai custar R$ 80 e, no Facebook, R$ 70. Usuários que queiram se cadastrar na lista precisam acessar o site do serviço e clicar em “Instagram” ou “Facebook”. Para a rede social de fotos, o pedido só pode ser feito via aplicativo.

Meta Verified para Instagram vai custar mais caro que o serviço para o Facebook Foto: Instagram/Reprodução

Mesmo pertencendo a mesma empresa, os planos de assinatura das duas principais redes sociais de Mark Zuckerberg terão planos separados. Ou seja, para ter a verificação no Instagram e no Facebook, será necessário pagar duas mensalidades separadas — um “combo” com os dois serviços deve ser disponibilizado pela Meta.

Dentro do programa, Zuckerberg afirmou que os usuários que pagarem pelo serviço terão vantagens como um suporte especializado de contas, maior visibilidade dos conteúdos e ferramentas de segurança proativa — uma espécie de monitoramento prévio de perfis para evitar contas falsas e golpes de identidade.

Nos países onde já foi lançado, o plano custa US$ 12 por mês na versão web e US$ 15 por mês na versão para iPhone.

