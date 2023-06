WeWork vive novo momento turbulento após saída do CEO

THE NEW YORK TIMES - Sandeep Mathrani era para ser o salvador do WeWork.

Executivo de imóveis, ele se tornou CEO da problemática startup de espaços de escritórios em 2020 após uma oferta pública inicial (IPO) fracassada que levou a companhia à beira do colapso. Ele instaurou disciplina e ordem em um negócio que havia crescido de maneira rápida e caótica sob o comando de seu cofundador Adam Neumann.

Em vez de construir uma empresa que iria “elevar a consciência do mundo” como Neumann queria, Mathrani se concentrou nos detalhes sóbrios de administrar uma empresa de imóveis. Ele guiou a WeWork através da pandemia, fez seus proprietários aceitarem a reduzir os aluguéis, levou a empresa a público e supervisionou uma reestruturação financeira, concluída no mês passado, que reduziu a dívida da empresa.

No entanto, poucas semanas após a reestruturação, a empresa anunciou em 16 de maio que Mathrani iria se afastar, e que não havia nenhum sucessor. Analistas de Wall Street que haviam se encontrado recentemente com ele ficaram chocados - um analista escreveu em uma nota que o executivo estava “abandonando o navio”. Algumas semanas depois, o diretor financeiro do WeWork, que havia se juntado em junho passado, também saiu.

A turbulência levanta novas questões sobre a viabilidade da WeWork, que gastou bilhões de dólares construindo um negócio que nunca chegou perto de se equilibrar - e agora deve competir com a enxurrada de ofertas baratas de escritórios que se tornaram disponíveis desde que o trabalho remoto reduziu a demanda por imóveis comerciais.

Os investidores praticamente desistiram de uma reviravolta na WeWork. A ação está sendo negociada em torno de US$ 0,20, mais de 95% abaixo de outubro de 2021, quando abriu o capital. “Ainda acreditamos que a atual estrutura de capital permanece insustentável”, disse Pranav Khattar, analista de crédito primário na S&P Global Ratings.

Em grande medida, o destino da empresa está na mãos do SoftBank, conglomerado japonês que investiu quase US$ 12 bilhões no WeWork e é seu maior acionista. O SoftBank também emprestou à empresa centenas de milhões de dólares, e sofreu um corte na sua dívida do WeWork na reestruturação do mês passado.

Sandeep Mathrani deixou o WeWork em maio e levantou dúvidas sobre futuro da companhia Foto: Tony Favarula/Reuters

Ao reduzir a dívida do WeWork em US$ 1,4 bilhão no geral e adiar o pagamento de sua dívida restante, a reestruturação deu ao WeWork mais tempo para tentar construir um negócio sustentável. Mas a empresa ainda está queimando grandes quantidades de dinheiro a cada trimestre e pode ser forçada a encolher substancialmente, talvez por meio de falência.

Os proprietários de escritórios estão observando a empresa com medo. Um colapso do WeWork poderia ser um “choque sistêmico” para o fraco setor imobiliário comercial em Nova York, São Francisco e outras cidades, disse Stijn Van Nieuwerburgh, professor da Columbia Business School que se especializa em imóveis. “Isso jogaria mais água fria no mercado de escritórios, que já está sofrendo severamente”, diz. Ele lembra que o WeWork aluga quase 20 milhões de metros quadrados de espaço para escritórios, mais do que qualquer outra empresa nos Estados Unidos.

Frustração com o papel do SoftBank

Até recentemente, Mathrani parecia comprometido em reverter a situação da WeWork. Mas ele se sentia exausto pelos desafios do negócio e estava frustrado com o que percebia como falta de engajamento da SoftBank, segundo quatro pessoas familiarizadas com sua liderança que falaram sob condição de anonimato. Ele disse a colegas que estava particularmente irritado por não ter agido mais rapidamente para concluir a reestruturação da dívida.

A transação não foi concluída rapidamente porque era complexa e exigia a aprovação de várias partes, de acordo com uma pessoa familiarizada com os processos internos do SoftBank. Mathrani recusou-se a comentar.

Enquanto o WeWork e o SoftBank discutiam a reestruturação, outras partes sugeriram acordos voltados a estabilizar a empresa. No segundo semestre do passado, Neumann, que possui uma pequena participação na empresa, começou a dizer a amigos e associados que estava pensando em se envolver novamente na WeWork e em comprar de volta algumas de suas ações.

Ele marcou uma reunião com Mathrani em outubro para discutir um grande investimento e outras iniciativas estratégicas que poderiam fortalecer a empresa. Na época, Neumann havia conseguido um investimento de US$ 350 milhões da empresa de capital de risco Andreessen Horowitz para sua nova empreitada imobiliária chamada Flow. Ele e outros investidores estavam considerando um investimento no WeWork de até US$ 1 bilhão, parte do qual poderia ter sido usado para comprar de volta parte da dívida da empresa.

Papel do SoftBank, de Masayoshi Son, frustrou comando do WeWork Foto: Issei Kato / Reuters

Mathrani cancelou a reunião e não a remarcou. Os dois homens nunca se encontraram para discutir a proposta de Neumann, e não está claro por que Mathrani não estava interessado. Mathrani optou por negociar a reestruturação da dívida com o SoftBank e outros investidores aliados à empresa japonesa. Mas ele e os executivos dao SoftBank tiveram dificuldades para chamar a atenção do CEO do SoftBank, Masayoshi Son, para obter sua aprovação para o acordo da dívida.

Em março, à medida que as negociações sobre o acordo se arrastavam, Mathrani cada vez mais sentia que a influência do Softbank sobre o WeWork prejudicava sua capacidade de tomar decisões-chave.

Neste ano, à medida que as ações da WeWork despencavam, o CEO abordou o SoftBank com ofertas de outras empresas interessadas em fazer acordos. A empresa de coworking IWG discutiu um acordo para operar alguns escritórios do WeWork em troca de uma taxa. A JLL, uma das maiores corretoras de imóveis comerciais do mundo, estava em negociações sobre um possível acordo operacional com o WeWork. O SoftBank não se interessou. A JLL e a IWG se recusaram a comentar.

Cenário difícil para o WeWork

O WeWork fez progressos com Mathrani. A empresa reduziu seus custos negociando aluguéis mais baixos com proprietários e fechando alguns escritórios. Uma recente apresentação de valores mobiliários do WeWork informou que, desde 2019, a companhia economizou quase $12 bilhões ao encerrar e modificar centenas de contratos de locação. Mas a empresa ficou muito aquém de algumas metas que Mathrani havia estabelecido. Em agosto de 2021, a empresa projetou que geraria US$ 4,3 bilhões em receita em 2022 - acabou reportando US$ 1 bilhão a menos do que isso.

Continua após a publicidade

Além disso, a empresa ainda enfrenta custos muito altos, dada a fraca demanda por espaço para escritórios. Ela tinha 614 localidades no final de março, abaixo das cerca de 715 no final de 2020. Mathrani e os proprietários de escritórios não souberam reagir plenamente a transformação do home-office durante e após a pandemia. Com menos pessoas indo ao escritório cinco dias por semana, muitos empregadores decidiram que não precisavam mais manter um espaço de escritório caro.

Um grande desafio é que o WeWork está competindo com uma enorme quantidade de espaço de escritório que os empregadores não precisam mais. “Não há dúvida de que o WeWork é mais cara do que um subaluguel bem precificado”, disse Ruth Colp-Haber, CEO da Wharton Property Advisors, uma corretora de espaço para escritórios em Nova York. Ela disse que um escritório de 465 metros quadrados - grande o suficiente para 20 pessoas - em um edifício de segunda linha em Manhattan poderia ser alugado por cerca de US$ 12 mil por mês no mercado de sublocação. Uma quantidade similar de espaço em uma instalação do WeWork comparável provavelmente custaria cerca de US$ 16 mil por mês, disse Colp-Haber.

Modelo de negócios imaginado por Adam Neumann nunca funcionou para o WeWork Foto: Eduardo Munoz / Reuters

Um representante do WeWork diz que a sublocação envolve custos e inconveniências significativas que poderiam tornar o uso de um espaço WeWork mais atrativo. Mesmo antes do recente declínio na demanda por espaço para escritórios, o modelo de negócios do WeWork sempre repousou sobre uma premissa instável.

Fundada por Neumann e Miguel McKelvey em 2010, o WeWork assinava contratos de locação de longo prazo para andares em edifícios de escritórios ou edifícios inteiros. A empresa reformava esses espaços e os alugava para freelancers, startups e grandes corporações. A ideia era que o WeWork pudesse gerar mais renda de aluguel do que estava pagando aos proprietários, oferecendo contratos de locação mais curtos, espaços bem projetados e benefícios como happy hours.

O modelo nunca funcionou em larga escala. Na maioria das localidades, os custos superavam em muito a receita. O WeWork cresceu rapidamente, dobrando sua receita na maioria dos anos desde sua fundação, mas também mais do que dobrou suas perdas. Quando a empresa tentou abrir o capital em 2019, os investidores recuaram. O WeWork retirou cancelou seu IPO em setembro de 2019, e Neumann renunciou ao cargo de CEO. Desde então, ele recebeu mais de US$ 700 milhões da venda de ações para o SoftBank e em pagamentos em dinheiro.

Duas pessoas familiarizadas com o assunto disseram que Neumann havia seguido com a vida e não estava mais interessado em investir no WeWork. Em uma recente apresentação financeira, o SoftBank divulgou que até agora tinha tido mais de US$ 10 bilhões em perdas em seus investimentos no WeWork. /TRADUÇÃO DE BRUNO ROMANI