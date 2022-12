WhatsApp adiciona botão para recuperar mensagem apagada no app

O WhatsApp vai permitir que usuários possam reverter mensagens deletadas acidentalmente no aplicativo. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 19, e poderá ser utilizada tanto em conversas individuais quanto em chats de grupo.

A opção de deletar mensagens já estava disponível no app, onde o usuário pode apagar textos no chat apenas para si ou para todos os membros da conversa. Agora, caso a mensagem seja deletada por engano — ou o perfil voltar atrás no texto — um período de cinco segundos fica disponível para reverter a ação.

Leia também Instagram cria ‘Stories de notas’ para mensagens curtas que expiram em 24 horas

O recurso, porém, poderá ser usado apenas na opção “deletar para mim” do WhatsApp, para mensagens enviadas nas conversas. A empresa não informou se a função deve ser estendida para outras categorias.

Ao apagar um texto, um botão de “desfazer” aparece assim que a mensagem for deletada. Se selecionada, a tela que mostra as opções para apagar o texto volta para o chat e o usuário pode optar por outra forma de apagar a mensagem ou por cancelar a ação inteira.

A ferramenta deve chegar aos celulares com sistema operacional Android e iOS nos próximos dias.