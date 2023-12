Um novo recurso vai estar disponível em breve no WhatsApp para os fãs das mensagens de voz na plataforma. Nos próximos dias, usuários poderão mandar áudios com visualização única, que só são reproduzidos uma vez. A ferramenta já existe para imagens desde 2021, de forma semelhante a redes sociais de fotos de duração temporária.

Assim como nas imagens, os áudios serão identificados por um ícone com um número, que indica que o áudio está sendo enviado com reprodução única. Esse ícone vai poder ser ativado na barra de bate-papo durante a gravação de uma mensagem de voz com cadeado (em que o usuário consegue gravar o áudio sem precisar manter o dedo na tela).

Áudios do WhatsApp com visualização única vão estar disponíveis para os usuários nos próximos dias Foto: WhatsApp/Divulgação

Ao clicar nele, a mensagem de voz é enviada no modo de visualização única, impedindo que o destinatário encaminhe para outros usuários, salve ou até mesmo escute novamente.

De acordo com a empresa, o recurso foi demandado para situações em que o usuário quer compartilhar informações com mais segurança, garantindo que alguns dados não fiquem salvos ao longo de um chat — em momentos onde o usuário deseja compartilhar informações de cartão de crédito ou senhas com amigos ou familiares, por exemplo.

Embora não tenha especificado exatamente quando a ferramenta vai estar disponível, a Meta, dona do WhatsApp, afirmou que usuários poderão encontrar o recurso em todo o mundo já nos próximos dias.