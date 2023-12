WhatsApp: agora é possível fixar mensagens em conversas no app; veja como funciona

Mais um recurso está chegando ao WhatsApp em dezembro. Usuários do app agora vão poder fixar mensagens em conversas na plataforma. A novidade foi anunciada pela empresa nesta terça-feira, 12, por um comunicado à imprensa. O recurso é semelhante ao que já existe no Telegram, mensageiro concorrente do app da Meta.

A ferramenta vai estar disponível para todos os usuários a partir desta terça e vai incluir conversas privadas e em grupo. Qualquer mensagem poderá ser “congelada” no topo do chat por um período de tempo definido pelo usuário. Inicialmente, as opções serão manter um texto fixado por 24 horas, 7 dias ou 30 dias.

Para os grupos, os administradores poderão escolher se todos os membros podem selecionar a mensagem a ser fixada ou se a atividade vai ser restrita. Para fixar uma mensagem basta pressionar o texto escolhido, selecionar “fixar” e, depois, selecionar o período de tempo.

WhatsApp vai permitir que uma mensagem seja fixada por até 30 dias Foto: WhatsApp/Divulgação

“Com as mensagens fixadas, você pode destacar facilmente mensagens importantes em conversas em grupo ou individuais. Isso ajuda os usuários a economizar tempo para encontrar mensagens importantes com mais facilidade. Todos os tipos de mensagens, como texto, enquete, imagem, emojis e muito mais, podem ser fixados e têm criptografia de ponta-a-ponta”, explicou a empresa.

Essa é a segunda ferramenta lançada pelo WhatsApp no mês de dezembro. Na última semana, a empresa anunciou a chegada dos áudios temporários no mensageiro, em que o usuário pode ouvir a mensagem de voz apenas uma vez. A ferramenta já existe para imagens desde 2021, de forma semelhante a redes sociais de fotos de duração temporária.