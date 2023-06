WhatsApp: Agora é possível silenciar chamadas desconhecidas; veja como ativar

O WhatsApp anunciou nesta terça-feira, 20, uma nova ferramenta chamada Silenciar números desconhecidos, além de um recurso nas configurações do app chamada Verificação de privacidade. As novidades são parte de uma série de atualizações com o objetivo de aumentar a privacidade e a proteção de dados dos usuários.

A ferramenta Silenciar números desconhecidos tem a proposta de excluir automaticamente chamadas de spam, fraudes e números desconhecidos. Essas ligações suspeitas não vão tocar no seu celular, mas ficarão no histórico de chamadas. Para ativar, basta ir nas Configurações e depois em Privacidade, na nova aba role a tela até Chamadas para ativar a opção Silenciar números desconhecidos.

Novos recursos tem como objetivo aumentar a privacidade dos usuários no aplicativo Foto: WhatsApp/Divulgação

Já o recurso Verificação de privacidade permite que o usuário acesse todas as suas configurações de privacidade em um lugar só, permitindo que ele escolha as suas opções de proteção. A opção Começar verificação ou Configurar, na aba Privacidade, reúne todas as suas opções de privacidade do usuário.

No último dia 9, o WhatsApp também anunciou uma nova ferramenta no app chamada Canais, semelhante a já existente no Telegram. Esses seriam “grupos” com número de participantes ilimitado onde os administradores podem disparar em massa qualquer tipo de conteúdo.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani