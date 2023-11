WhatsApp anuncia bate-papo de voz com mais de 100 pessoas, inspirado no Discord

O mensageiro WhatsApp anunciou nesta segunda-feira, 13, uma funcionalidade de bate-papo por voz para grandes grupos. O recurso chega para usuários hoje.

A funcionalidade é diferente das chamadas de voz com até 32 participantes, também do WhatsApp. Este novo recurso apresenta permite iniciar um bate-papo por voz no qual os membros do grupo não serão automaticamente chamados. Em vez disso, vão receber uma notificação, permitindo que entrem na conversa ao tocar na mensagem.

O recurso é bem parecido com os servidores do Discord, conhecido pelos grandes servidores com bate-papos em voz e vídeo.

Durante um bate-papo por voz, os controles da chamada ficarão disponíveis no topo da interface, permitindo que os participantes enviem mensagens de texto para outros bate-papos.

A novidade vai estar disponível para usuários iOS e Android e o lançamento nesta segunda tem início com grupos de mais de 33 participantes — no futuro, até 128 usuários poderão entrar num bate-papo de voz. Hrupos menores vão poder continuar utilizando o recurso de chamadas de voz em grupo normalmente.

