WhatsApp anuncia ‘Canais’, recurso de disparo em massa de mensagens

O WhatsApp anunciou na quinta-feira, 8, o novo recurso Canais. A ferramenta ainda está em desenvolvimento e Colômbia e Singapura serão os primeiros a receber a novidade. Ainda não há informações sobre o seu lançamento no Brasil. A ferramenta é bem parecida com o rival Telegram, em que enviar mensagens para um número ilimitado de usuários já é possível.

Os Canais seriam uma espécie de grupos com número de participantes ilimitado onde os administradores podem enviar qualquer tipo de conteúdo como mensagens de texto, fotos, vídeos, enquetes e figurinhas. Os servidores vão ficar disponíveis em uma nova aba de nome Atualizações junto dos Status, separado da aba das conversas comuns e grupos.

Nova ferramenta do WhatsApp é bem parecida com a já existente do concorrente Telegram Foto: WhatsApp/Reprodução

Vale reforçar que o histórico de mensagens será mantido nos servidores por até 30 dias. Além disso, diferente dos famosos grupos do Zap, não é o administrador que adiciona os participantes, e sim os participantes que escolhem se querem entrar no canal, lembrando que as informações de contato tanto dos seguidores quanto do administrador do servidor não ficarão visíveis.

De acordo com o blog do WhatsApp, a empresa explica que o objetivo é tornar o aplicativo um “produto de mensagens de transmissão privada” e permitir que qualquer usuário seja capaz de criar um canal.