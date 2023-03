WhatsApp lança aplicativo para Windows com foco em videoconferências; conheça

O WhatsApp acaba de anunciar nesta quarta-feira, 22, a chegada do primeiro aplicativo para computadores com Windows, sistema operacional da Microsoft. O mensageiro já pode ser baixado neste link.

A Meta, empresa dona do aplicativo e também do Facebook e Instagram, informa que o app para Windows traz mais agilidade no bate-papo, com melhor navegação e velocidade no carregamento das conversas.

Além disso, usuários poderão organizar chamadas de áudio e videoconferência pelo aplicativo para computadores com o sistema operacional da Microsoft. Segundo a Meta, ligações em áudio poderão reunir até 32 pessoas, enquanto ligações em vídeo têm limite de 8 usuários.

A criptografia de ponta a ponta, que impede que terceiros (e até a própria Meta) acessem as mensagens trocadas no aplicativo, também é implementada no app para Windows.

WhatsApp ganhou aplicativo para computadores Windows, com possibilidade de ligações por áudio e vídeo Foto: Reprodução/WhatsApp

Até então, o WhatsApp poderia ser acessado pelo desktop a partir de navegadores na web, como Google Chrome, Mozilla Firefox ou Safari. O recurso não permite recebimento de chamadas de áudio nem vídeo nem a visualizações de fotos únicas.

WhatsApp Web fica fora do ar antes de lançamento de app para Windows

Pouco antes do lançamento do app para Windows, às 21 horas pelo fuso de Brasília, o WhatsApp Web ficou fora do ar para diversos usuários no mundo entre 19h e 20h10, quando a situação parece ter sido normalizada para os usuários.