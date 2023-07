WhatsApp começa a permitir conversas com desconhecidos sem precisar salvar o contato

O WhatsApp lançou nesta semana um recurso que permite iniciar conversas com números que não estão salvos na agenda de contatos do usuário. A novidade começa a ser gradualmente disponibilizada para celulares Android e iOS.

A nova ferramenta traz mais praticidade aos bate-papos no mensageiro e, ao mesmo tempo, elimina a necessidade de gravar na memória do celular os contatos que não terão utilidade futura.

Para usar a nova funcionalidade, basta clicar no ícone de nova conversa e digitar o número do usuário. Se a conta já estiver no WhatsApp, o nome da conta aparecerá sob o menu “Não está na sua lista de contatos”. Em seguida, é só apertar em “conversar”, sem necessidade de salvar na agenda.

A novidade faz parte de uma série de atualizações do WhatsApp, aplicativo da Meta (também dona do Instagram e Facebook), para aumentar a privacidade dos usuários e facilitar a navegabilidade pela plataforma.

No último mês de junho, por exemplo, foi anunciada uma nova ferramenta para silenciar chamadas de números não salvos. O recurso exclui automaticamente ligações de spam, fraudes e desconhecidos, que não vão tocar no celular, mas ficarão no histórico de chamadas.

A empresa também informou que está trabalhando em uma atualização que vai permitir a separação de chats pessoais e de trabalho por meio de abas. Ainda não há previsão de lançamento.