WhatsApp ‘copia’ Telegram e testa canais com número ilimitado de participantes

O WhatsApp está trabalhando em um novo recurso para introduzir canais no aplicativo, segundo o site especializado WaBetainfo. Será uma nova ferramenta de transmissão de mensagens de um usuário para vários outros contratos.

O site diz ter descoberto que a companhia está trabalhando na introdução de canais graças à última atualização beta do WhatsApp para Android 2.23.10.14, lançada na Google Play Store.

Na imagem mostrada pelo site, é possível ver que a guia “Status” vai ganhar o nome de “Atualizações”, e o espaço será dividido entre Status e Canais. Ali aparecerão as atualizações dos canais que o usuário optar por receber as notificaçōes. O recurso lembra a ferramenta de canais já disponíveis no Telegram, um de seus principais rivais.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.10.14: what's new?



WhatsApp is working on a feature to introduce channels, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/LzlHVqKdrf pic.twitter.com/ej8HMZarqB — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 11, 2023

A imagem mostra, ainda, a mensagem de que será possível se conectar com um número ilimitado de pessoas em cada canal. Diferente dos grupos - tanto no WhatsApp quanto no Telegram - os canais são uma via de contato mais passiva, onde apenas os administradores do espaço podem publicar mensagens. No caso do Telegram, é possível interagir com as postagens, mas o usuário é direcionado para outro espaço no app, fora do canal. Ainda não se sabe se o WhatsApp vai adotar o mesmo modelo.

Ainda, segundo o site, ao criar um canal, a privacidade do usuário será protegida, já que os seguidores do canal não podem ver seu nome, número de telefone, foto de perfil e informações pessoais. Os canais, porém podem permanecer públicos para que qualquer usuário possa encontrá-los em uma pesquisa dentro do app.

Além disso, a plataforma trabalha em uma autenticação identificada por um selo verde ao lado no nome do canal, mas ainda não está claro como a verificação será feita.

A nova ferramenta está em desenvolvimento e deve ser lançada em versão beta em uma futura atualização do aplicativo, afirma o site.