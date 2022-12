WhatsApp ‘copia’ Apple e lança avatar personalizado no app; veja como criar o seu

A Meta anuncia nesta quarta-feira, 7, a chegada de emojis personalizados no WhatsApp. Com a atualização, é possível criar um “avatar digital” com as características físicas do usuário e utilizá-lo como foto de perfil ou compartilhar como figurinha (sticker) nas conversas do mensageiro.

O aplicativo de mensagens irá gerar um pacote com 36 adesivos únicos do Avatar criado pelo usuário, com ações e expressões diferentes das carinhas de interação, que tomaram as redes sociais nos últimos anos. A empresa já tinha adicionado um recurso semelhante no Facebook em 2020, com menos personalização e design mais “rústico”.

Sobre a novidade, Mark Zuckerberg, fundador do Facebook e CEO da Meta, publicou em sua página oficial na rede social: “Estamos trazendo Avatares para o WhatsApp! Agora você pode usar seu Avatar como uma figurinha nas suas conversas. Mais estilos estarão disponíveis em breve em todos os nossos apps”.

Na Central de Ajuda do site do WhatsApp, a empresa garantiu que, ao utilizar o seu avatar personalizado como foto de perfil, as configurações de privacidade do mensageiro continuam sendo válidas. Além disso, o aplicativo está desenvolvendo a possibilidade de criação de figurinhas com os emojis personalizados de outros usuários.

Os novos emojis personalizados do WhatsApp são uma ferramenta similar ao Memoji, formato exclusivo dos aparelhos Apple — lançado em 2018, a funcionalidade usa a câmera de selfie do iPhone para criar um avatar com as características físicas dos usuários. Desde janeiro deste ano, os Avatares da Meta estão disponíveis no Instagram como opção para reagir Stories.

Como criar o seu avatar personalizado no WhatsApp

Vá na aba ‘Configurações’; Toque em ‘Avatar’ e, depois, em ‘Criar Avatar’; Siga as instruções; Para salvar seu avatar, clique em ‘OK’;

Como usar seu avatar como foto de perfil no WhatsApp

Vá na aba ‘Configurações’; Clique na sua foto de perfil; Toque em ‘Editar’; Selecione a opção ‘Usar avatar’;

Como deletar seu emoji personalizado no WhatsApp