WhatsApp lança recurso ‘Canais’ com número ilimitado de participantes

O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira, 13, o lançamento do recurso Canais, semelhante ao que já existe no rival Telegram, que já permite uma espécie de lista de assinatura com número ilimitado de participantes. A ferramenta foi anunciada pela primeira vez em junho deste ano, quando ainda estava em fase de desenvolvimento.

Os Canais são parecidos com os grupos do app, mas com número de participantes ilimitado. Neles, os administradores podem enviar mensagens de texto, vídeos, fotos, enquetes e figurinhas. Cada canal é ligado a uma única conta e somente o dono do perfil pode publicar atualizações no espaço.

WhatsApp anuncia lançamento do recurso Canais Foto: WhatsApp/Divulgação

Os servidores vão ficar disponíveis em uma nova aba de nome Atualizações junto dos Status, separado da aba das conversas comuns. Ao seguir um Canal, nenhum participante poderá ver os dados dos usuários que estão no grupo.

Até o momento, não são todos os usuários que podem criar um Canal, mas nos próximos meses essa atualização será adicionada.

O histórico de mensagens nos Canais será mantido nos servidores por até 30 dias. Além disso, no caso dos Canais, não é o administrador que adiciona os participantes, e sim os participantes que escolhem se querem entrar no canal. Os servidores disponíveis para seguir vão aparecer na própria aba Atualizações.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani