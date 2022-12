WhatsApp planeja lançar mensagens de visualização única no aplicativo

Na última sexta-feira, 9, o WABetaInfo, site de informações do app de mensagens WhatsApp, revelou que o recurso de “visualização única” para fotos e vídeos, em breve, pode ser aplicado também a mensagens de texto.

De acordo com o comunicado, o recurso está em desenvolvimento na versão beta mais recente do WhatsApp Android. Essa ferramenta vai possibilitar que os usuários enviem mensagens que, ao serem visualizadas pelo destinatário, desapareçam, assim como já acontece com fotos e vídeos enviados com este recurso.

Nas versões mais recentes do app, é proibido capturar a tela de imagens e vídeos compartilhados usando a “visualização única”. Não se sabe se essa funcionalidade também vai se aplicar às mensagens de texto que expiram após visualizadas.

O acesso a essa ferramenta em desenvolvimento, ainda de acordo com a publicação do WABetaInfo, poderá ser feito ao clicar no botão de envio de mensagens quando o ícone tiver um cadeado. É possível que esse ícone mude, caso esse recurso venha a ser lançado realmente.

Em 2020, o WhatsApp lançou uma ferramenta similar, chamada “Mensagens Temporárias”. Por ela, o usuário pode forçar que as mensagens enviadas a outras pessoas sejam automaticamente excluídas após 24 horas, 7 dias ou 90 dias.