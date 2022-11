WhatsApp planeja lançar robô de bate-papo oficial para tirar dúvidas de usuários

Publicidade

O WhatsApp está trabalhando em atualizações que vão trazer dois novos recursos para o aplicativo: um robô de bate-papo (chatbot) do próprio mensageiro e um atalho para silenciar notificações de grupos (batizado de ”atalho mudo”). As novidades foram anunciadas este mês pelo site WABetaInfo, especializado em antecipar novidades ao analisar versões de testes do app oficial.

A disponibilização de um chatbot do WhatsApp foi anunciada em julho deste ano para smartphones e agora ganhou a versão para computadores, também em testes. Essa novidade tem como objetivo fornecer informações e até dicas do próprio aplicativo para os usuários. O objetivo é que o robô dê respostas automáticas para explicar atualizações, divulgue anúncios e tire dúvidas.

Já a outra novidade traz um atalho em ícone de sino que ficará no canto superior direito dos bate-papos em grupo. A função vai permitir que os usuários possam silenciar as notificações de conversas grupais com maior facilidade.

O recurso vem após o WhatsApp anunciar que a expansão dos grupos do app para até 1.024 participantes.

Atualmente, o WhatsApp utiliza da ferramenta Status para levar as novidades diretamente para os usuários, mas o recurso de chatbot aproxima o aplicativo da Meta ainda mais do concorrente Telegram.

Tanto o chatbot quanto o silenciamento de notificações de grupos devem chegar para computadores e celulares Android e Apple (iOS).

