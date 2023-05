WhatsApp vai lançar compartilhamento de tela em conversas pelo app

Se você usava o Zoom ou similares para ter a possibilidade de compartilhar a tela com outro usuário, talvez essa novidade te anime. O WhatsApp está testando um recurso que permite que o usuário grave e exiba o conteúdo da sua tela para quem estiver presente na chamada de vídeo, segundo o site especializado WABetaInfo.

A nova atualização do aplicativo traz o recurso que é comum nas plataformas de videochamada focadas em trabalho, como o Zoom, o Google Meet e o Microsoft Teams, que permitem que todas as pessoas da conversa possam compartilhar uma tela específica do computador — que pode ser uma aba no navegador ou aplicativos.

Na imagem divulgada pelo WABetaInfo, é possível ver um ícone de um telefone com uma seta apontando para fora ao lado das ferramentas já disponíveis na parte inferior da tela (desativar vídeo, desativar áudio e alternar as câmeras). Ao clicar no ícone, aparece a mensagem “Começar a gravar ou transmitir com o WhatsApp?” e o aviso de que a empresa terá acesso a todas as informações que aparecerem na tela. Abaixo, duas opções: “Cancelar” ou “Iniciar agora”.

Há algumas restrições no uso do recurso: ele só vai funcionar, por enquanto, em celulares com sistema operacional Android mais recentes e não será possível ativar a opção em chamadas de grupo grandes ou com pessoas que não tenham a versão mais recente do aplicativo. Será possível interromper o compartilhamento de tela a qualquer momento.

Por enquanto a novidade só está disponível para alguns usuários da versão beta, mas deve ser atualizada para mais contas nas próximas semanas, de acordo com o site.