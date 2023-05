WhatsApp vai permitir que usuários usem senha para ‘trancar’ conversas; veja como fazer

Uma nova camada de segurança à prova de curiosos está sendo proposta pelo WhatsApp. Nesta segunda-feira, 15, a empresa anunciou a chegada da ferramenta “Proteção de Conversas”, que vai permitir que os usuários possam bloquear conversas específicas por meio de uma senha no app.

O recurso chega para todos os usuários e poderá ser usado em conversas individuais e grupos no app. Ao “trancar” uma conversa, o chat será ocultado da página principal do app e transferido para uma pasta separada, dedicada apenas às mensagens com senha.

“Achamos que essa funcionalidade será ótima para pessoas que precisam compartilhar seus telefones de vez em quando com um familiar ou para aqueles momentos em que outra pessoa está segurando seu telefone no momento exato em que chega uma mensagem especial”, afirmou o WhatsApp.

Acesso será feito com a mesma senha usada para desbloquear o celular Foto: WhatsApp/Divulgação

A princípio, o desbloqueio desta pasta será feito por biometria ou com o mesmo código utilizado no celular. A ideia, porém, é que senhas diferentes possam ser configuradas para essas conversas, informou o WhatsApp no anúncio.

Ainda, ao ativar a senha para determinada conversa, o conteúdo das mensagens também serão ocultadas nas notificações.

Para trancar uma conversa, é preciso clicar em cima do contato escolhido e selecionar a opção “bloqueio”. Para acessar as conversas privadas, basta arrastar a tela inicial do app para baixo e inserir a senha.

Continua após a publicidade