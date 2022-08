WhatsApp: veja cinco ferramentas lançadas no app em 2022 e como ativar

Desde o ano passado, o WhatsApp vem tentando adicionar ferramentas no mensageiro para agradar os usuários que utilizam a plataforma diariamente. Debaixo do guarda-chuva da Meta, ex-holding do Facebook criada por Mark Zuckerberg, alguns dos principais pedidos do público foram atendidos pelo app neste ano de 2022.

Desde recursos de áudio até grupos e reações nas mensagens, o principal mensageiro utilizado no Brasil ganhou ferramentas que ajudam a deixar a comunicação pelo app mais fácil e menos “barulhenta”.

Recapitulamos cinco grandes atualizações que o WhatsApp fez neste ano. Veja quais são:

Saída silenciosa

A novidade mais recente do mensageiro de Zuckerberg é uma que muitos usuários pediam com frequência: a possibilidade de abandonar “silenciosamente” grupos de WhatsApp, isto é, sem que outros participantes da conversa sejam notificados. Segundo o aplicativo, apenas os administradores saberão da saída.

O recurso foi anunciado no mês de agosto e já foi liberado para os usuários com a versão mais recente do app. Para sair do grupo sem que os participantes notem é preciso clicar no nome do grupo e, em seguida, clicar em “sair”. Na informação de que apenas os administradores receberão a notificação da saída aparece automaticamente.

Fim do “online”

Outro “truque” lançado também neste mês de agosto foi a possibilidade de esconder o próprio status de “online” de outras pessoas. A novidade chega gradualmente para usuários até o fim deste mês, diz o WhatsApp. Segundo a Meta, empresa controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, o objetivo é dar mais funções para que usuários controlem a própria privacidade.

Para ocultar o status de “online” no app é preciso acessar o menu de configurações, clicar em “conta”, depois “privacidade” e selecionar a opção “visto por último e online”.

Áudio fora da conversa

Entre as funções de áudio, um lançamento que fez sucesso foi a possibilidade de continuar ouvindo uma mensagem de voz mesmo que o usuário entre em conversas diferentes no app. Desde março é possível ver uma tarja na parte superior da tela, que indica o áudio que está sendo ouvido e os comandos para pausar e reiniciar a reprodução.

Reagir a mensagens

A atualização, lançada em maio deste ano, permite que os usuários possam reagir com emojis às mensagens, com opções para curtir, dar joinhas e usar carinhas no app. Inicialmente, a função foi lançada com sete opções, mas o Whatsapp expandiu as reações para todos os emojis cadastrados nos sistemas operacionais iOS, da Apple, e Android, do Google. Para selecionar, basta clicar no ícone de carinha ao lado do balão de mensagem e escolher a reação.

O recurso não é algo novo — o maior rival do app de mensagens, o Telegram, já possuía as reações desde o fim do ano passado. O serviço de mensagens do Facebook, o Messenger, também já tinha essa possibilidade.

Aba “Comunidades”

Lançada gradativamente em todo o mundo, a aba Comunidades é uma espécie de “pasta” de assuntos de um mesmo tema e deve conseguir reunir até 10 grupos por tópico. Segundo a empresa, é uma forma de melhorar a organização dos grupos e facilitar o envio de avisos ou comunicados em comum. O recurso permite aos usuários reunir vários grupos dentro de um mesmo espaço e encaminhar as mesmas mensagens.

A função está sendo disponibilizada desde abril, mas ainda deve demorar um pouco para chegar ao País. O WhatsApp tem um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para não implementar mudanças significativas nas funcionalidades do aplicativo no País até o fim das eleições presidenciais deste ano - o mensageiro foi considerado um dos principais vetores de desinformação no pleito de 2018 e vinha tomando medidas para tentar reduzir esse impacto.