Windows: Microsoft anuncia mudanças no sistema para evitar novas falhas como o apagão da CrowdStrike

A falha ocorreu devido ao acesso irrestrito que o software da CrowdStrike tinha ao kernel do Windows, o núcleo do sistema operacional. Uma atualização com erros gerou a temida “Tela Azul da Morte” em milhões de computadores, causando transtornos e prejuízos para empresas e usuários.

Em resposta ao incidente, a Microsoft organizou um fórum com empresas de segurança e autoridades governamentais para discutir estratégias para aprimorar a resiliência do Windows e proteger a infraestrutura de seus clientes. A empresa busca criar uma nova plataforma de segurança que permita que soluções de segurança operem fora do kernel do sistema, reduzindo o risco de falhas generalizadas.