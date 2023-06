WWDC 2023: tudo o que esperar do evento da Apple

A Worldwide Developers Conference (WWDC), um dos grandes eventos da Apple no ano, acontece nesta segunda-feira, 5, na sede da empresa na Califórnia, EUA. A conferência, tradicionalmente, apresenta os próximos sistemas operacionais que irão abastecer o iPhone, iPad, Mac e outros produtos da empresa. E, nesse ano, a grande estrela do evento deve ser o lançamento dos óculos de realidade virtual da marca. O evento vai começar às 14 horas (horário de Brasília).

De acordo com a agência de notícias Bloomberg, a Apple já compartilhou seus novos óculos de realidade virtual com um “pequeno número de desenvolvedores de software de alto perfil” no início deste ano para que fossem testados. O dispositivo vai poder ler telas e interagir com chamadas e pode custar até US$ 3 mil, afirmou Mark Gurman, especialista da agência em assuntos da Apple.

De acordo com Gurman, o aparelho, cotado para se chamar “Reality Pro”, pode contar com mais de 10 câmeras internas e externas, inclusive sensores para detectar o movimento das mãos do usuário — a ideia é que a leitura seja o mais próxima possível de uma interação natural. Além disso, sensores internos devem captar o movimento dos olhos em conjunto com as imagens registradas do ambiente externo.

A junção desses elementos, tanto dos olhos, quanto da mão é um desenvolvimento de software, deve dispensar a necessidade de um controle físico, sendo necessário apenas o óculos para a experiência de realidade virtual. É esperado que o óculos tenha, também, telas de alta resolução e seja equipado com o processador M2 da marca.

iOS17

Para o iOS, sistema operacional do iPhone, a Apple está desenvolvendo um novo recurso para o iOS 17 — que será oficialmente lançado no próximo mês — capaz de transformar o celular em uma espécie de tela de casa inteligente. As informações são de um relatório publicado pela Bloomberg.

Quando o celular estiver bloqueado e inclinado na horizontal, a nova interface vai mostrar informações como hora, clima e compromissos marcados no calendário — semelhante ao que uma caixinha conectada Echo, da Amazon, faz hoje. O relatório também explica que essas informações vão ficar em uma tela escura de texto brilhante, e vão além dos ‘widgets’ da tela de bloqueio já existentes.

Em relação aos sistemas operacionais iPadOS e MacOS14, rumores apontam que as novidades previstas são mais modestas, se comparadas com os outros lançamentos da empresa. Entre as maiores adições para iPad, deve estar a disponibilidade do app Saúde, um tracker que ajuda o usuário a controlar dados de sono, alimentação, medicação e exercícios.

Novo iOS17 quer transformar iPhone em dispositivo de casa conectada Foto: Thomas Peter/Reuters

Relógio inteligente

Já para o sistema operacional do Apple Watch, relógio inteligente da marca californiana, Gurman, da Bloomberg, afirmou que as mudanças devem ser uma das mais significativas dos últimos anos.

O foco do WatchOS10 vai ser na interface do relógio, com a possibilidade de melhor interação com os aplicativos sobrepostos na tela inicial. Além disso, novas funções para a coroa do relógio — a “rodinha” física na lateral do dispositivo — podem ser adicionadas ou substituídas.

Dispositivos

Além dos softwares, a Apple também deve apresentar novos modelos do notebook MacBook e pelo menos uma versão de PC — o Mac Studio. De acordo com Gurman, a empresa vai apresentar uma versão maior do MacBook Air, com 15 polegadas. Até então, a única versão do notebook era de 13,6 polegadas.

O novo MacBook Air deve trazer, porém, algumas características do MacBook Pro, lançado em janeiro deste ano, como tela de Liquid Retina XDR, com resolução de 254 pixels por polegada. O computador também deve ser equipado com o processador mais recente da Apple, o M2, mas não há indicação se a versão será do chip Pro ou Max.