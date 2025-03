X, de Elon Musk, passa por instabilidade nesta segunda

O X, rede social de Elon Musk, está passando por instabilidade nesta segunda-feira, 10, de acordo com relatos de em plataformas alternativas para compartilhar o problema, como o Bluesky. De acordo com os usuários, não é possível acessar a versão web do site e, no app, as publicações mais recentes não são atualizadas. O bilionário afirmou no X que acredita que a plataforma tenha sofrido um ataque cibernético.

X, anteriormente conhecido como Twitter, foi comprado por Musk em 2022 Foto: AP / AP

É a terceira vez que a rede apresenta queda nesta segunda. De acordo com o site de monitoramento de redes sociais DownDetector, os problemas no X recomeçaram por volta 11h01 (horário de Brasília). Mais cedo, às 10h33 a plataforma também tinha saído do ar, e atingindo um pico de reclamações às 11h03. Ainda, de acordo com o DownDetector, um outro problema foi detectado por volta das 6h30 da manhã. No momento, usuários enfrentam dificuldade para acessar a plataforma, publicar ou visualizar conteúdos publicados nas últimas horas. Pelo X, Elon Musk afirmou que a rede social sofreu um "ataque cibernético massivo", mas não informou mais detalhes sobre a causa do problema.

“Houve (ainda há) um ataque cibernético maciço contra o 𝕏. Somos atacados todos os dias, mas esse foi feito com muitos recursos. Ou um grupo grande e coordenado e/ou um país está envolvido. Rastreando...”.

A queda também foi registrada em diversos países do mundo, sendo um problema global até o momento.