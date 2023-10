X, ex-Twitter, lança chamadas de vídeo e áudio no aplicativo; veja como usar

O X, rede social de Elon Musk, lançou nesta quarta-feira, 25, chamadas de vídeo e áudio no aplicativo. A ferramenta foi anunciada no final de agosto sem previsão de lançamento, porém usuários já relataram ter recebido uma notificação anunciando a chegada da novidade.

O recurso foi inicialmente apresentado por Musk em uma publicação que fez em seu perfil na plataforma, mas o lançamento não chegou a ser divulgado pelo CEO. A página da rede social também não fez nenhum anúncio, mas fez posts dando a entender que o recurso chegaria à plataforma em breve.

As configurações das ligações podem ser acessadas no aplicativo indo em Configurações e privacidade, depois em Privacidade e segurança e em seguida na aba Mensagens diretas. As opções incluem habilitar ou não as chamadas e escolher quem pode ligar para o usuário.

Com a nova atualização, é possível fazer uma ligação indo na conversa da pessoa para quem quer ligar e clicando no ícone de telefone do lado do nome dela, na parte superior da tela.

X lança chamadas de vídeo e áudio no app Foto: Guilherme Guerra/Estadão

Musk comprou o X por US$ 44 bilhões em outubro do ano passado, e desde então ele vem realizando diversas mudanças na rede social, com o objetivo de transformá-la em um “superapp”, que seria um único aplicativo que reúne vários tipos de serviço.

Mesmo o bilionário estando cada vez mais satisfeito e próximo de alcançar seu objetivo, as novidades não vem agradando os usuários, que constantemente reclamam do desempenho da rede social e de suas mudanças.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani