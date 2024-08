X: Musk tira sede de rede social de São Francisco e autoridades estão ‘aliviadas’ com mudança

O longo relacionamento de São Francisco, na Califórnia, com o X está quase no fim - e as autoridades da cidade estão longe de estar desoladas. Elon Musk está fechando a sede de sua empresa de rede social em um bairro do centro da cidade nas próximas semanas e transferirá seus últimos funcionários que estavam lá para escritórios em Palo Alto e San Jose, também na Califórnia. Uma nova sede será estabelecida no Texas.

Mas as autoridades da cidade não estão lamentando a saída. O X tem pouca semelhança com a empresa que São Francisco atraiu com uma redução de impostos há mais de uma década, quando era o Twitter, para ajudar a ancorar um centro de tecnologia em ascensão em um bairro degradado perto da prefeitura, conhecido como Mid-Market. A pandemia e a aquisição da empresa por Musk em 2022 e a subsequente redução de sua força de trabalho reduziram a sede a uma cidade fantasma.

A X ocupa sua sede no bairro de Mid-Market, em São Francisco, desde 2012 Foto: Mike Kai Chen/NYT

PUBLICIDADE “Compartilho a perspectiva da maioria dos sanfranciscanos, que é a de boa sorte”, disse o procurador da cidade David Chiu, que, como membro do Conselho de Supervisores da cidade, apoiou a redução de impostos que atraiu o Twitter para Mid-Market em 2012. O Twitter já simbolizou o status de São Francisco como a capital das startups. Mas a resposta indiferente da cidade à mudança - em meio a postagens públicas do Sr. Musk sobre as políticas fiscais inflexíveis e a política liberal de São Francisco - mostra que as autoridades agora estão menos dispostas a atender às empresas que estão considerando uma mudança.

Musk e o X não responderam aos pedidos de comentários.

O Twitter foi fundado em São Francisco em 2006. Em 2011, ameaçou trocar sua cidade natal pela minúscula Brisbane, logo após a fronteira sul da cidade, que não cobrava impostos sobre a folha de pagamento.

O então prefeito de São Francisco, Ed Lee, enfrentando os efeitos persistentes de uma recessão e uma taxa de desemprego de quase 10%, propôs a chamada redução de impostos do Twitter. O acordo eliminaria o imposto de 1,5% sobre a folha de pagamento de novas contratações para determinadas empresas no Mid-Market. Essas empresas, por sua vez, criariam empregos e animariam um bairro que lutava contra a criminalidade, a falta de vagas e a falta de moradia.

Publicidade

Depois que o Twitter se mudou para a nova sede na 1355 Market Street, sua folha de pagamento aumentou de algumas centenas para alguns milhares de pessoas. O andar térreo cavernoso passou a abrigar bares e restaurantes de luxo - onde as pessoas podiam comer antílope, alce e orelhas de porco.

Em 2017, 59 novas empresas haviam se estabelecido nas proximidades, incluindo Uber, Square e Zendesk. Vários prédios de apartamentos de luxo foram construídos. O boom ajudou a expandir o orçamento da cidade, mas também contribuiu para o aumento dos custos de moradia.

Muitas das empresas de tecnologia também forneciam alimentação gratuita, de modo que os trabalhadores não gastavam tanto no comércio local quanto os líderes da cidade esperavam. A redução de impostos do Twitter terminou em 2019, com os políticos considerando seu sucesso misto.

Depois veio a pandemia. Os escritórios se esvaziaram e o tráfego de pedestres diminuiu. Jack Dorsey, cofundador do Twitter e seu executivo-chefe na época, anunciou que os funcionários poderiam trabalhar em casa para sempre.

PUBLICIDADE Em outubro de 2022, Musk comprou o Twitter por US$ 44 bilhões e logo cortou empregos. No ano passado, ele rebatizou a empresa e ergueu no telhado uma placa “X” gigante que piscava à noite, incomodando os vizinhos e causando-lhe problemas com a cidade. Leia também Empréstimo para Musk comprar Twitter foi o pior negócio para bancos desde crise de 2008, diz jornal

Musk tem pelo menos 23 processos judiciais em andamento nos EUA; veja quais são

Musk está disposto a conceder ações do X para funcionários, mas eles precisam provar que merecem “É como uma versão zumbi do antigo Twitter, e acho que o que muitas pessoas estão sentindo é o seguinte: Acabem com o sofrimento desse pássaro”, disse Yao Yue, engenheiro de software que trabalhou no Twitter por 12 anos e foi demitido após a aquisição por Musk. Musk, que entrou em conflito com os órgãos reguladores estaduais por causa das ordens de permanência em casa devido à pandemia e tem se envolvido cada vez mais com a política de direita, indicou recentemente que estava se afastando de São Francisco. Em julho, ele postou que havia ficado preso na garagem da empresa “porque uma gangue estava consumindo drogas na rua e não saía do lugar!”

Musk disse no mês passado que mudaria a sede do X para Austin, no Texas, depois que a Califórnia aprovou uma lei que proíbe os distritos escolares de exigir que os professores notifiquem os pais se seus filhos mudarem sua identificação de gênero. Ele também culpou o imposto sobre a receita bruta de São Francisco, que tributa as empresas locais por transações que ocorrem fora dos limites da cidade.

Ele disse que o imposto penaliza injustamente as empresas que processam pagamentos - algo que ele espera que X faça. “O X não poderia permanecer em SF e lançar pagamentos, pois falharia imediatamente”, postou ele em julho.

A prefeita London Breed disse que se encontrou com Musk uma vez há vários meses e trocou mensagens de texto com ele. Ela disse que não ofereceu nada ao X para que ficasse, mas queria manter boas relações com todos os executivos-chefes de sua cidade.

“Não vou implorar a ninguém”, disse Breed. “Mas deixei bem claro que meu objetivo é garantir o sucesso das empresas.”

Ela disse que achava que a agenda política de Musk o havia expulsado de São Francisco, mas não entrou em detalhes.

O Mid-Market está com uma aparência melhor do que no auge da pandemia, mas sua taxa de vacância de escritórios é de 46%, 10 pontos a mais do que a cidade como um todo. O Uber e a Square se mudaram, e a Zendesk mantém uma pequena área, mas tem escritórios maiores no centro da cidade. O saguão do X já está vazio, e a maioria das empresas do edifício fechou as portas.

Publicidade

O economista-chefe da cidade, Ted Egan, disse que o X já havia encolhido tanto que sua saída teria pouca importância para os cofres da cidade. “Em muitos aspectos, eles já haviam desaparecido”, disse ele.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.