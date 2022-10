Xiaomi mira em consumidor próximo e abre quiosques em shoppings

A Xiaomi vai abrir quatro quiosques em shoppings no País até o fim do ano. A empresa de tecnologia tem 7 lojas no Brasil, sendo que 5 foram abertas no fim do ano passado. Um ano depois, a marca busca atingir mais pontos com investimentos menores. O primeiro deles, um quiosque no shopping Eldorado, já foi inaugurado em setembro. Hoje a empresa tem pontos de venda próprios em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e Salvador (BA), com as novas aberturas, de mais quatro quiosques, a marca passará a estar também em Recife e Manaus.

Luciano Barbosa, líder da Operação Xiaomi Brasil, diz que buscar esses pontos de contato com o consumidor tem ajudado a companhia a entender melhor as demandas dos clientes brasileiros. Exemplo disso foi o fato da empresa ter passado a reforçar o portfólio de produtos voltados para o cuidado com a pele, como aparelhos de limpeza facial ou equipamentos para procedimentos estéticos como peeling.

Essa operação física direta ao consumidor representa pouco da presença da empresa no varejo brasileiro. A marca está presente em 7 mil pontos de venda pelo País em redes de varejo nacionais e locais e, segundo dados da StatCounter, é a quarta maior empresa do ramo de smartphones no Brasil. O Brasil, inclusive, já se tornou o principal mercado da Xiaomi na América do Sul.

Para Barbosa, a busca pelo contato direto com os clientes, além de dar à companhia dados mais específicos do público brasileiro, também permite que a companhia exponha mais seus produtos. Com as sete lojas que tem hoje, a companhia já consegue estabelecer de forma mais clara o que faz sucesso com o público de determinadas regiões.

A partir disso, a marca conseguiu estabelecer, dentro de uma proporção de 20% dos itens vendidos que contribuem com 80% de seu faturamento, quais devem estar nos quiosques. Neles, haverá cerca de 50 itens à venda, frente a cerca de 500 produtos da marca disponíveis no Brasil.

“Além de ser necessário um investimento menor para lançar os quiosques, optamos pelo formato para testar algo diferente”, diz Barbosa.

A Xiaomi não abre o faturamento das lojas, nem o investimento necessário para as novas aberturas. No entanto, ele afirma que as lojas da companhia no Brasil são operações saudáveis do ponto de vista do retorno do investimento.