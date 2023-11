YouTube exige que vídeos com IA generativa sinalizem uso da tecnologia

O YouTube vai exigir que os criadores de conteúdo da plataforma, ao usarem inteligência artificial (IA) para alterar algum vídeo, sinalizem a manipulação de imagem com uma nova etiqueta que será disponibilizada pelo serviço. A atualização foi anunciada nesta terça-feira, 14, e pode começar a valer entre o final deste ano e o início do ano que vem.

Caso criadores de vídeos artificiais não informarem sobre essa manipulação, o próprio YouTube vai sinalizar com um rótulo próprio que os vídeos podem ter sido modificados com IA e os donos dos conteúdos “estarão sujeitos a penalidades do YouTube, incluindo remoção do conteúdo, suspensão do Programa de Parcerias ou outras penalizações”.

YouTube vai investir em mais controle para regulamentar IA na plataforma Foto: Dado Ruvic/Reuters

Para vídeos manipulados que falam sobre temas considerados mais polêmicos, como eleições, guerras e saúde, a etiqueta de aviso ficará mais visível, exposta durante toda a exibição das imagens. Em seu blog, a empresa também diz que está “apresentando uma opção para nossos parceiros de música pedirem a remoção de conteúdo musical gerado por IA que imita a voz de um artista”.

O objetivo com essa atualização da política da plataforma, de acordo com o YouTube, seria para garantir um ambiente mais saudável, em que os usuários não corram o risco de serem enganados ou de caírem em fake news.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani