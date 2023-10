Por que o Zoom, essencial no home office, quer que seus funcionários sintam a ‘dor do presencial’?

O Zoom, que se tornou uma tábua de salvação para os trabalhadores remotos durante a pandemia, diz que tem uma justificativa clara para chamar alguns trabalhadores de volta ao escritório duas vezes por semana: para criar produtos colaborativos para as novas formas de trabalho, os funcionários precisam sentir a dor do presencial em primeira mão.

“Tivemos que nos colocar no lugar de vocês”, disse o executivo-chefe Eric Yuan na conferência anual da empresa, chamada Zoomtopia, onde foi revelado um produto colaborativo chamado Zoom Docs e novos recursos de IA. “Ao fazer isso, nós nos adaptamos aos desafios que vocês estão enfrentando.”

O Zoom permitiu que milhões de pessoas fizessem seus trabalhos, tivessem aulas e socializassem remotamente durante o auge da pandemia. Mas, nos últimos meses, a empresa se juntou a um número crescente de empresas de tecnologia que disseram aos funcionários para voltarem ao escritório depois de promover políticas flexíveis e remotas. As empresas dizem que o trabalho no escritório aumenta a colaboração, o senso de cultura e, em última análise, promove a colaboração e a inovação.

Alguns executivos chegaram a ameaçar de demissão os funcionários que não seguissem as novas políticas. Mas muitos trabalhadores estão resistindo às políticas de escritório e alguns chegam a pedir demissão por causa da mudança.

O Zoom chama seu plano de política “híbrida estruturada”, que exige que os funcionários que moram em um raio de 50 milhas de um escritório retornem dois dias por semana. Os dois dias são determinados por cada equipe. Mas a Zoom disse que, mesmo com a política em vigor, 65% dos funcionários ainda são remotos porque muitos não moram perto de um escritório. A empresa também disse que não está focada em como planeja aplicar a política, mas que está lidando com os problemas dos funcionários caso a caso.

“Houve pessoas que disseram que essa (política) é um problema, e queremos trabalhar com elas”, disse Matthew Saxon, diretor de pessoal do Zoom, em uma entrevista. “Para nós, trata-se de garantir que daremos flexibilidade às pessoas quando elas precisarem.”

Desde que o Zoom começou a voltar ao escritório, Saxon disse que a empresa já viu benefícios. No primeiro dia em que as equipes de engenharia de produto voltaram ao escritório, elas identificaram melhorias nos produtos da Zoom no escritório, como o sistema de reserva de espaço de trabalho. Isso provavelmente não teria sido notado se nenhum deles tivesse usado o produto pessoalmente, disse Saxon.

“Isso mostra a importância de nos colocarmos no lugar de nossos clientes de forma direta”, disse ele.

A empresa admite que ainda é cedo para determinar o sucesso da estratégia de escritório. Saxon se recusou a comentar se a política estava sendo bem adotada por aqueles que foram obrigados a retornar, dizendo apenas que aqueles que receberam as primeiras ordens estão começando a se ajustar. Ele também disse que a empresa está realizando pesquisas trimestrais para medir a satisfação dos funcionários e ainda está tentando determinar como medir a produtividade e o sucesso em relação à política.

Saxon não pôde descartar completamente a possibilidade de a empresa optar por aumentar os dias de trabalho no escritório. No entanto, ela também pode mudar de maneiras totalmente diferentes.

“Estaremos continuamente evoluindo as formas de trabalho com base (no sucesso dos funcionários)”, disse ele.

Mas nem todos os planos híbridos oferecem flexibilidade suficiente, disse Prithwiraj Choudhury, professor da Harvard Business School, que estuda o futuro do trabalho. A pesquisa de Choudhury mostra que, muitas vezes, os planos mais eficazes permitem que as equipes decidam a frequência e os locais em que devem se reunir pessoalmente.

“É bom que uma empresa de tecnologia que desenvolve ferramentas para o trabalho híbrido também experimente isso”, disse Choudhury. “Mas por que você quer ter uma versão tão limitada e rígida disso? Deixe que as equipes decidam o que funciona.”

Choudhury também disse que as políticas que afetam apenas algumas pessoas e não outras podem criar duas classes de trabalhadores, o que pode levar à desconfiança e a falhas de comunicação.

Em sua conferência anual, o Zoom apresentou produtos que vão além de sua ferramenta de videoconferência, com o objetivo de se posicionar como o produto ideal para a forma como o trabalho mudou. Ela apresentou o Zoom Docs, explorou seus recursos de inteligência artificial recém-lançados e destacou produtos de bate-papo em equipe, telefone e atendimento ao cliente. Também mostrou seus produtos para escritório, que incluem sistemas de reserva de salas e melhorias nas vídeoconferências em reuniões híbridas. Por exemplo, o software do Zoom agora pode identificar pessoas dentro de uma sala de conferência para dar a elas sua própria caixa dedicada em uma tela e, em breve, incluir sua etiqueta de nome ao lado.

Smita Hashim, diretora de produtos do Zoom, disse que o maior desafio tem sido comunicar a mensagem sobre todos os recursos do Zoom.

“O Zoom é a casa onde você começa (a trabalhar), onde você se conecta e colabora”, disse ela. “Você pode fazer muito mais coisas com ele” do que apenas videoconferência.

O Zoom não está apostando em nenhum modelo como o vencedor do futuro do trabalho. Em vez disso, os executivos acreditam que cada empresa escolherá o que funciona melhor para ela, e o Zoom terá que criar produtos de acordo com isso.

“O escritório não vai desaparecer, o trabalho remoto não vai desaparecer e o híbrido não vai desaparecer”, disse Saxon. “Nosso trabalho será entender todos os casos de uso e ter soluções para todas as necessidades.”