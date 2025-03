Zuckerberg estava disposto a compartilhar dados de usuários com governo chinês para crescer no país

A Meta estava disposta a adotar medidas extremas para censurar o conteúdo e silenciar dissidentes políticos em uma tentativa fracassada de obter a aprovação do Partido Comunista Chinês e levar o Facebook a milhões de usuários de internet na China, segundo denúncia de uma ex-diretora de política global da empresa.

Sarah Wynn-Williams, que trabalhou em uma equipe que lidava com a política da China, alega que a gigante queria tanto entrar no lucrativo mercado chinês que estava disposta a permitir que o partido governista supervisionasse todo o conteúdo da rede social que circulasse no país - e reprimisse opiniões divergentes.

Em uma palestra na Universidade de Georgetown em 2019, Zuckerberg alertou que a China estava “exportando sua visão da internet para outros países” Foto: Drew Angerer/AFP

PUBLICIDADE A Meta, então chamada de Facebook, desenvolveu um sistema de censura para a China em 2015 e planejou instalar um “editor-chefe” que decidiria qual conteúdo remover e poderia fechar todo o site durante períodos de “agitação social”, segundo uma cópia da denúncia de 78 páginas vista com exclusividade pelo Washington Post. O executivo-chefe da Meta, Mark Zuckerberg, também concordou em reprimir a conta de um dissidente chinês de alto nível que vivia nos Estados Unidos, após a pressão de uma autoridade chinesa, segundo a denúncia apresentada em abril à Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês).

Quando perguntados sobre seus esforços para entrar na China, os executivos da Meta disseram repetidamente aos investidores e aos órgãos reguladores americanos que “bloquearam e forneceram informações não responsivas ou enganosas”.

Wynn-Williams reforçou sua queixa à SEC com documentos internos da Meta sobre os planos da empresa Ela foi demitida em 2017 e deve lançar nesta semana um livro de memórias documentando seu tempo na empresa, intitulado “Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism” (Pessoas descuidadas: Um conto de alerta sobre poder, ganância e idealismo perdido, em tradução livre).

Segundo os documentos, os líderes da Meta enfrentaram uma pressão agressiva dos funcionários do governo chinês para hospedar os dados dos usuários chineses em centros de dados locais, o que, segundo Wynn-Williams, teria facilitado para o Partido Comunista Chinês obter secretamente as informações pessoais de seus cidadãos.

“Em países com tendências autoritárias como a China, os rigorosos controles governamentais sobre os fluxos de dados são transformados em ferramentas de censura, vigilância e repressão”, afirma Katitza Rodriguez, diretora de políticas de privacidade global da Electronic Frontier Foundation, em um comunicado.

“Uma vez que os dados são armazenados localmente, as empresas são pressionadas a cumprir as exigências de Pequim ou correm o risco de perder o acesso aos consumidores chineses.”

Durante anos, a Meta tem apresentado a China como inimiga de uma internet global livre. Em uma palestra na Universidade de Georgetown em 2019, Zuckerberg alertou que a China estava “exportando sua visão da internet para outros países”. No ano seguinte, o então vice-presidente de assuntos globais Nick Clegg lamentou em um artigo que os governos estavam seguindo o exemplo da China para isolar a internet “do resto do mundo”.

A Meta também financiou uma organização sem fins lucrativos, a American Edge, que realizou campanhas criticando a China e o TikTok, o aplicativo de mídia social de propriedade chinesa.

Os comentários anti-China da empresa se intensificaram desde que o assistente de inteligência artificial (IA) da DeepSeek chegou ao topo das lojas de aplicativos em janeiro, com a empresa sediada na China se gabando de que sua tecnologia de IA foi desenvolvida por uma fração do custo dos concorrentes da Meta e da OpenAI.

PUBLICIDADE Em um post no Threads, o atual diretor de assuntos globais da Meta, Joel Kaplan, escreveu que a empresa trabalharia com “o governo Trump para manter os EUA na vanguarda da IA e garantir que o padrão global de IA seja baseado em nossos valores compartilhados, não nos da China”. Zuckerberg observou em janeiro que a empresa faria uma parceria com o presidente Donald Trump para “repelir os governos de todo o mundo que estão perseguindo as empresas americanas e pressionando para censurar mais”, acrescentando que “a China proibiu nossos aplicativos até mesmo de trabalhar no país”. “Uma das principais prioridades do presidente Trump é que o Ocidente vença a corrida da IA e, no entanto, há muitos anos a Meta vem trabalhando lado a lado com o Partido Comunista Chinês, informando-os sobre os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos e mentindo sobre isso”, diz Wynn-Williams, que agora é consultora de políticas tecnológicas. “As pessoas merecem saber a verdade”. O porta-voz da Meta, Andy Stone, disse em um comunicado que “não era segredo” que a empresa estava interessada em operar na China.

“Isso foi amplamente divulgado no início de uma década atrás”, disse ele. “Por fim, optamos por não levar adiante as ideias que havíamos explorado, o que Mark Zuckerberg anunciou em 2019.”

‘Projeto Aldrin’

Em alta Link Impopularidade de Musk torna seu plano de robotáxi ainda mais difícil Corrida pelo Santo Graal da computação quântica pega fogo após anúncios de gigantes Há uma década, a Meta via a China como uma oportunidade altamente lucrativa, com milhões de usuários de internet inexplorados - mais do que o existente no mercado americano, segundo algumas estimativas. Os comerciantes chineses já estavam comprando dezenas de anúncios no Facebook por meio de revendedores para atingir clientes fora do país, de acordo com Wynn-Williams. Zuckerberg disse aos principais executivos, incluindo a diretora de operações Sheryl Sandberg e o então diretor de comunicações e políticas públicas Elliot Schrage, que levar o Facebook para a China cumpriria a missão da empresa de conectar o mundo. “Se quisermos ter mais de nossos serviços disponíveis na China em 3 anos, acho que precisamos começar a trabalhar intensamente nisso agora”, escreveu ele em um e-mail de 2014 contido na denúncia. Zuckerberg havia demonstrado publicamente seu interesse pelo país. O CEO escreveu uma sinopse para o livro do secretário do PCC, Xi Jinping, “The Governance of China”, e exibiu uma cópia em sua mesa quando o então vice-chefe do departamento de propaganda do partido no poder, Lu Wei, o visitou. Zuckerberg também fez um discurso de 20 minutos em mandarim para estudantes universitários e pediu a Xi, na época líder, que desse a sua filha ainda não nascida um nome chinês honorário, de acordo com um relatório do New York Times.

A denúncia alega que, nos bastidores, Zuckerberg reuniu uma “equipe da China” em 2014 para desenvolver uma versão de seus serviços que pudesse ser legalmente oferecida no país - um projeto com o codinome “Projeto Aldrin” em homenagem ao astronauta Buzz Aldrin, que pousou a primeira nave espacial tripulada na lua.

A Meta estava ansiosa para demonstrar sua disposição em atender às demandas do Partido Comunista Chinês. Em julho de 2014, os funcionários da Meta prepararam um rascunho de carta para Zuckerberg enviar a Lu, dizendo que a empresa já havia trabalhado com o Consulado Chinês em São Francisco para “derrubar sites terroristas que são potencialmente perigosos para a China” e oferecendo “trabalhar mais de perto com todas as suas embaixadas ou consulados em todo o mundo”, de acordo com um e-mail contido na denúncia. Um porta-voz do consulado disse em um comunicado que “não estava ciente da situação”.

Para fortalecer seu poder de negociação, os líderes da Meta também consideraram a possibilidade de quebrar suas regras de privacidade de longa data em benefício do governo chinês. Em agosto de 2014, membros da equipe de privacidade da Meta discutiram a possibilidade de confirmar ao comissário irlandês de proteção de dados que os usuários de Hong Kong ainda teriam as mesmas proteções de privacidade que os usuários dos Estados Unidos e da União Europeia, de acordo com os documentos. Dias depois de se reunir com a equipe de negociação da Meta na China, a equipe de privacidade estava disposta a enfraquecer os direitos dos usuários de Hong Kong, de acordo com uma troca de e-mails contida na denúncia.

“Em troca da capacidade de estabelecer operações na China, o FB concordará em conceder ao governo chinês acesso aos dados dos usuários chineses - incluindo os dados dos usuários de Hong Kong”, escreveu um funcionário da política de privacidade.

Em 2015, a Meta e as autoridades chinesas começaram a negociar um plano mais detalhado para a empresa operar na China no final daquele ano, de acordo com a denúncia.

Em uma das iterações do acordo proposto, a Hony Capital, uma empresa chinesa de private equity, seria responsável por analisar e decidir se o conteúdo publicado por usuários baseados na China, incluindo estrangeiros que viajassem para o país, era “consistente com a lei aplicável”, de acordo com uma cópia da proposta enviada a Lu.

Para ajudar no esforço, a Meta construiu um sistema de censura especialmente projetado para ser revisado na China, incluindo a capacidade de detectar automaticamente termos restritos e conteúdo popular no Facebook, de acordo com a denúncia. A empresa concordou em contratar pelo menos 300 moderadores de conteúdo para dar suporte ao sistema, segundo os documentos.

Após uma revisão do sistema com a Administração do Ciberespaço da China, os funcionários do governo expressaram preocupação de que o governo dos EUA pudesse acessar os dados dos usuários chineses armazenados fora do país, mostram os documentos.

Em 2015, Lu foi removido de seu cargo e, posteriormente, condenado a 14 anos de prisão por acusações de suborno.

Apesar de perder um de seus principais promotores regulatórios no país, a Meta continuou a buscar o mercado chinês. Em 2017, a Meta lançou secretamente um punhado de aplicativos sociais sob o nome de uma empresa com sede na China criada por um de seus funcionários, de acordo com a denúncia.

Naquele mesmo ano, a Meta restringiu a conta de Guo Wengui, um rico empresário chinês e crítico do governo chinês, depois que Zhao Zeliang, um dos principais reguladores da internet no país, sugeriu que tomar medidas poderia demonstrar a disposição da empresa de “abordar interesses mútuos”, de acordo com a denúncia.

“Se não houver nada que possamos fazer [em relação à conta de Guo], haverá um impacto em nossa cooperação”, concluíram os funcionários da Meta, de acordo com as notas internas sobre uma reunião contidas na denúncia. Mais tarde naquele ano, a Meta retirou do ar uma página afiliada a Guo e restringiu sua conta, citando violações de suas regras de conteúdo.

Em 2019, a Meta abandonou suas ambições na China, exatamente quando o governo Trump estava travando uma batalha feroz contra o país

Agora, a Meta pretende se beneficiar da postura agressiva de Washington em relação à China. Zuckerberg disse aos funcionários durante uma reunião da empresa este ano que seus negócios seriam ajudados se o TikTok, com sede na China, acabasse sendo proibido nos Estados Unidos.

“Eles são um dos nossos principais concorrentes”, disse Zuckerberg, de acordo com uma gravação da reunião ouvida pelo The Post. “Essa é uma carta que podemos usar”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.