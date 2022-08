Zuckerberg posta ‘foto melhorada’ do metaverso após piadas

Depois de virar alvo de piadas na internet nesta semana, Mark Zuckerberg postou nesta sexta-feira, 19, uma nova “foto” sua no metaverso. A imagem traz renderização melhorada e com melhores detalhes, como sarnas no rosto e cabelo mais realista.

“Sei que a foto que postei nesta semana é bastante básica (foi tirada rapidamente para celebrar o lançamento). Os gráficos em Horizon são capazes de muito mais, inclusive nos capacetes, e a plataforma está melhorando rapidamente”, escreveu o fundador do Facebook na rede social.

Na ocasião, a primeira foto havia sido publicada para comemorar o lançamento da plataforma Horizon Worlds na Espanha e França. A qualidade da renderização, no entanto, foi zombada por usuários na internet, dado que a Meta (grupo que controla o Facebook, Instagram e WhatsApp) destinou uma dezena de bilhão de dólar para inaugurar o metaverso.

