Sua próxima entrevista de emprego pode ser avaliada por IA; veja como se preparar

Você talvez saiba que a inteligência artificial (IA) pode analisar seu currículo ao se candidatar para uma vaga de emprego. Mas você está preparado para ter uma entrevista avaliada pela IA? Alguns empregadores estão usando a tecnologia para avaliar vídeos de entrevistas realizados pelos candidatos — habilidades de comunicação, a capacidade de resolução de problemas, a iniciativa, o profissionalismo e o comportamento de um candidato. E, basicamente, a triagem da IA pode eliminá-lo antes mesmo de você conversar com alguém de verdade.

As entrevistas com IA costumam funcionar assim: são apresentadas perguntas aos candidatos, uma de cada vez, e o sistema registra suas respostas em vídeo, muitas vezes estipulando um limite de tempo, normalmente entre um e alguns minutos. Alguns empregadores permitem que os candidatos gravem mais de uma vez certas respostas. Quando a entrevista é enviada, a IA assume o controle, analisando o vídeo em relação a habilidades ou características específicas e dando pontuações e informações aos empregadores. Os candidatos costumam ser informados de que a IA será usada para avaliar sua entrevista.

Especialistas em trabalho dizem que os empregadores recorrem em grande parte à tecnologia para as vagas que atraem um grande número de candidatos ou para ajudar a preencher centenas de vagas de uma vez. Alguns a utilizam para candidatos em início de carreira cujos currículos podem não ter experiências relevantes.

No entanto, a tecnologia não é perfeita. A preocupação dos especialistas é que a IA possa punir injustamente os candidatos quando não é capaz de entender o sotaque ou o distúrbio da fala de uma pessoa, por exemplo. Eles também temem que a tecnologia pontue de forma injusta alguém que seja neurodivergente ou que não tenha o inglês como língua materna.

Os fabricantes de softwares dizem que estão trabalhando sem parar em melhorias para tentar erradicar possíveis discriminações. Contudo, os especialistas afirmam que há algumas coisas que você pode fazer para melhorar suas chances em uma entrevista com uso de IA. “Não se deixe intimidar”, disse Marcie Kirk Holland, diretora-executiva do Centro de Carreiras e Estágios da Universidade da Califórnia, em Davis. “O local de controle ainda está com o indivíduo.”

Aqui estão algumas dicas para sua próxima entrevista com uso de IA.

Verifique se está tudo ok

Garanta que o foco da sua entrevista fique em você. Problemas de tecnologia e configuração podem não só afetar a avaliação da IA, mas também impactar suas perspectivas de trabalho, caso um humano acabe assistindo à gravação.

Portanto, verifique se sua conexão Wi-Fi está funcionando bem, se seu dispositivo está ligado à tomada, se sua iluminação está adequada e não provoca uma sombra em seu rosto, se o ângulo da câmera lhe favorece, se a webcam e o microfone estão funcionando bem (mesmo que esteja usando aqueles disponíveis em seu dispositivo) e se o cenário atrás de você está visualmente apropriado. Confirme se você está usando a versão mais recente do seu sistema operacional e do seu navegador, pois alguns softwares têm requisitos para funcionar.

Peça para que as pessoas com quem você mora, ou qualquer um que talvez esteja por perto e possa atrapalhar o vídeo, saiam. Escolha um lugar que seja silencioso para garantir que o software capture tudo o que você diz.

“É bem parecido com todas aquelas coisas que aconselharíamos para qualquer entrevista”, explica Marcie.

Verifique todos os equipamentos que serão utilizados na entrevista para ver se estão funcionando bem Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Vista-se para impressionar e manter o foco

Se sua entrevista vai ser avaliada pela IA, então não deve importar o que você veste ou faz durante ela, não é mesmo?

Nada disso. Algumas avaliações de IA também levam em consideração o que você está vestindo. Vestir-se de forma profissional não apenas ajuda a ficar bem no vídeo, como também pode lhe ajudar a manter a cabeça no lugar certo, afirma Marcie. Evite fazer outras coisas ao mesmo tempo para não perder o foco ou criar interferência de áudio, o que pode prejudicar a avaliação da IA.

O software “apenas fornece uma pontuação e [os empregadores] podem rever os vídeos e concordar ou discordar”, disse Eric Sydell, vice-presidente executivo de inovação da Modern Hire, que oferece entrevistas avaliadas por IA.

Faça sua pesquisa

Como em qualquer outra entrevista, faça sua pesquisa de antemão. Verifique não apenas se um emprego e um empregador são adequados para você, mas esteja ciente do que eles estão buscando e o que você deve esperar.

Marcie sugere que os candidatos a emprego deem uma olhada em sites de avaliação de empresas, como o Glassdoor, assim como no LinkedIn. Isso lhe ajudará a ter uma ideia melhor de como os funcionários, clientes e parceiros atuais veem e trabalham com a empresa. Também deve dar a você uma ideia do que a empresa valoriza e suas expectativas para os trabalhadores. Faça anotações.

Se você está se candidatando a várias vagas ao mesmo tempo, sua pesquisa irá lhe ajudar a lembrar quem é quem, diz Marcie. “Tudo pode acabar se confundindo”, disse ela. “Então, tenha anotações claras de verdade.”

Prepare o que você vai dizer

Muitas vezes, entrevistas avaliadas por IA fazem perguntas semelhantes, disseram especialistas e fabricantes de softwares. Então prepare o que você quer dizer.

Uma pergunta comum que os empregadores fazem nas entrevistas avaliadas por IA é descrever sua experiência numa habilidade específica. As entrevistas com frequência também incluem perguntas situacionais, como: “Conte para nós uma experiência na qual você solucionou um problema difícil”.

A HireVue, fabricante de um software que oferece entrevistas avaliadas por IA, diz que seu sistema fica de olho tanto em habilidades para o emprego como habilidades comportamentais, como comunicação, habilidades para resolução de problemas, espírito de equipe e iniciativa. Outros fabricantes, como a Interviewer.ai, focam mais no comportamento, no profissionalismo, na comunicação e na sociabilidade – usando outras ferramentas para avaliar as competências profissionais. E a Modern Hire diz que pontua 11 habilidades, como o quão bem um candidato lidera outros, gerencia prioridades ou oferece um serviço excepcional.

Pratique a experiência de gravar vídeos

Embora algumas entrevistas avaliadas por IA ofereçam a chance de o candidato regravar suas respostas, os especialistas sugerem ensaiar gravações para se preparar.

Isso pode ajudá-lo a identificar maus hábitos. Talvez você desvie o olhar ou fique inquieto quando está nervoso, use gírias em suas falas sem querer ou perca muito tempo em vez de ir direto ao ponto. Com aplicativos como o Zoom ou o Google Meet, você pode gravar a si mesmo praticando a resposta para algumas perguntas. Em seguida, reveja [os vídeos] e faça ajustes, sugere Marcie.

Sydell, da Modern Hire, disse que os candidatos devem tentar explicar completamente suas respostas, entretanto praticar a concisão. “Quanto mais detalhista você puder ser, melhor”, disse ele. “Não divague. Seja objetivo.”

Converse com a câmera

Falar com uma câmera pode parecer estranho. Para ajudar, coloque a foto de alguém que você gosta perto dela, sugere Marcie. Então, fale diretamente com elas, o que deve ajudá-lo a demonstrar um temperamento mais caloroso, fazer mais contato visual e quem sabe até mesmo sorrir – tudo isso pode ser avaliado pela IA.

A Interviewer.ai, por exemplo, diz que seu software analisa o vídeo em busca de coisas como linguagem corporal, expressões faciais de emoções e contato visual. A HireVue usou anteriormente um software de análise facial em suas entrevistas, mas começou a abandonar gradualmente a tecnologia em 2020, após queixas de que a tecnologia poderia ser preconceituosa, não confiável e invasiva.

“Na maioria dos casos, a linguagem tinha um peso maior (para o modelo)”, disse Lindsey Zuloaga, cientista de dados chefe da HireVue. “Por isso, decidimos descartar o que não era linguagem verbal.”

A Modern Hire diz que, no caso de uma entrevista em vídeo, sua IA avalia apenas a transcrição, com o objetivo de eliminar a possibilidade de preconceitos. Outro fabricante, a Sapia.ai, aplica a IA apenas a entrevistas realizadas por meio de conversas por escrito. O vídeo é opcional, muitas vezes usado apenas como o próximo passo para os principais candidatos, e não é avaliado pela IA.

“Muitos clientes dizem que querem ver como essa pessoa se apresenta”, disse Russell Mikowski, presidente da Sapia.ai na América do Norte. “Então pedimos que os candidatos respondam a uma pergunta em vídeo.”

Lindsey disse que a melhor maneira de encarar uma entrevista avaliada por IA é vê-la apenas como mais um passo no processo de contratação, mas, no fim das contas, é um humano quem escolhe o quanto confiar nela. “A IA é a etapa de triagem para ajudar os humanos”, disse ela. “São eles que tomam a decisão final da contratação.”/TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA